Potsdam

Partnerschaftsportale im Internet meldeten in der Corona-Zeit neue Höchststände – bei Tinder etwa wurden im Februar 2021 rund 19 Prozent mehr Nachrichten gesendet, in der Krise nahm die durchschnittliche Textlänge um 32 Prozent zu, meldet das Unternehmen. Aber macht Tindern, Parshippen oder die Nutzung ähnlicher Apps glücklich?

Die Potsdamer Paartherapeuten Nadja und Clemens von Saldern sind da skeptisch. Sie kennen die Problematik der Internet-Liebe, denn rund 50 Prozent aller jüngeren Paare, die bei ihnen Rat suchen, haben sich über Portale kennengelernt.

Der heilige Schwur nach dem Kennenlernen: App löschen

„Das generelle Problem der Apps ist: Die Hemmschwelle beim Kennenlernen ist so niedrig, dass man am Tag drei, vier Leute kennenlernen kann, wenn man möchte. Das bleibt weiterhin leicht, nachdem man in eine Beziehung eingetreten ist“, sagt Clemens von Saldern. „Nach dem dritten Streit ist das ursprüngliche Versprechen, die Tinder-App zu löschen, nicht mehr ganz so heilig. Irgendwann geht man aufs Klo und installiert die App wieder“, so der Paar- und Sexualberater weiter.

Diese Angewohnheit, massenhaft mögliche Partner nach ihren Eigenschaften und Bindungschancen zu scannen, habe eine fast marktwirtschaftliche Logik: „Man fragt sich: Habe ich den besten Deal gemacht?“, so der Berater weiter, der acht Jahre lang Manager in der Pharmaindustrie war. „Früher auf dem Dorf hat man ein Mädchen aus dem Nachbarort kennengelernt und sich dann gedacht: So viele Nachbarorte gibt es nicht, die halte ich jetzt mal fest.“ Heute scheine der Markt größer und damit die Bereitschaft weiterzusuchen.

Fröhliche Tinderpärchen im Park Babelsberg

Nadja von Saldern, die gemeinsam mit ihrem Mann eine Paarberatungspraxis in Potsdam samt einer Filiale in Berlin-Charlottenburg betreibt, kann den Portalen eine romantische Seite abgewinnen. „Ich sehe hier im Park Babelsberg sofort, wenn Tinder-Paare ihr erstes Date haben. Die sind so fröhlich, zeigen sich von ihrer besten Seite, sind aber gleichzeitig ein bisschen gehemmt, beschnuppern sich.“ Dieses Verhalten sei besonders gut in der Zeit zu beobachten gewesen, als die Restaurants noch geschlossen waren. „Da war der Park voller solcher Pärchen“, sagt Nadja von Saldern.

Die Potsdamer Paartherapeuten Nadja und Clemens von Saldern. Quelle: Julius Frick

Die Therapeutin sieht jedoch Gefahren beim Beziehungs-Surfen: „Viele Klienten verstreuen ihre Energie. Für sie ist das wie Einkaufengehen.“ Man müsse mit den Datingplattformen umzugehen lernen. „Man sollte lange schreiben, bevor man sich trifft – und dann nicht sofort in die Kiste springen“, rät von Saldern.

Tinder selbst meldet, dass in einer Umfrage 27 Prozent der Befragten im Jahr 2022 „einfach nur beenden wollen, was sie angefangen haben“. 22 Prozent wollten „überhaupt ein Ziel haben“.

Von Ulrich Wangemann