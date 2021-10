Pritzerbe

Irgendwo an einem einsamen Erdloch im Westhavelland. Der Tag ist jung. Ich kann mir die Angelstelle aussuchen und schnappe mir einen Logenplatz in der ersten Reihe. Frühe Sonnenstrahlen öffnen einen Vorhang aus Nebel. Zum Vorschein kommt die mit spiegelglattem Wasser gefüllte Bühne. Rechts und links im Parkett rekelt sich Schilf. Auf den Rängen begrüßen Wildgänse den Morgen. Der blassblaue Himmel wird zum Dach für eine Premiere im Naturtheater. Ich versuche es auf Hecht. Nur anders.

Die Zeit ist knapp – das Wetter soll umschlagen

Meine Zeit ist begrenzt. Das ruhige Wetter soll umschlagen. Mit Sturm und Regen. Gut, dass ich keine Köderfische fangen muss. Meine Pose tanzt schon munter auf dem Teich. Die Spitze bewegt sich von rechts nach links, legt sich schräg und richtet sich wieder auf. Was am stählernen Vorfach einen Raubfisch verführen soll, sieht höchst lebendig aus. Jetzt könnten Fischereiaufseher nervös werden. Lebende Köderfische sind verboten. Aber ich benutze zum ersten Mal einen mit zwei Drillingen bewaffneten Roboter-Fisch, den ich Zombie nenne.

Warten auf den ersten Biss: Noch ist das Wetter an der Havel ruhig. Quelle: Frank Bürstenbinder

Hält der untote Fisch, was die Werbung verspricht? Ich probiere es aus. Mit per USB-Kabel aufgeladener Batterie ist der elektronische, sich selbst bewegende Köder ein fleißiger Unterwasserarbeiter. Dafür sorgt ein Propeller aus Hartplastik und der viergeteilte Körper, der einen Beutefisch imitiert. Das Schuppenmuster und die hochgestellte Rückenflosse erinnern an einen Barsch. Nach einer Stunde ist es Zeit für einen Kaffee. Nichts passiert. Zombie bekommt eine zweite Chance Ich ziehe um zur Havel.

Kein Hecht beißt an

Dort sieht die Sache anders aus. Gegen die Strömung hat der Roboter-Fisch keine Chance. Der Fluss zieht Zombie langsam mit sich. Es macht Spaß der wippenden Pose zuzusehen. Aber kein Hecht beißt an. Erste Böen kommen auf, der Himmel verdunkelt sich. Ich packe ein. Die Vorstellung ist zu Ende. Wie immer, wenn man als Schneider nach Hause geht, war wohl das Wetter schuld. In Amerika soll der Roboter-Fisch der letzte Schrei sein. Und ich bin um eine Erfahrung reicher.

Von Frank Bürstenbinder