Potsdam

Es fing alles ganz harmlos an und endete in der Teilamputation eines Fußes – und in einem komplizierten Rechtsstreit. Am Ende hatte ein Brandenburger Flussfischer nicht nur seinen Fuß verloren, sondern auch seinen Anspruch auf eine Verletztenrente.

Mit diesem ungewöhnlichen Fall haben sich die Richter des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg befasst. Der Anlass liegt lange zurück.

2009 war der Fischer auf der Dahme in Brandenburg unterwegs, um Reusen und Netze zu säubern. Wie üblich trug er Gummistiefel, als er durch das kalte Wasser watete.

Fuß muss teilweise amputiert werden

Abends, nach getaner Arbeit, bemerkte er, dass er sich am rechten Fuß eine Blase zugezogen hatte, die er aufstach und mit einem Pflaster versah. Dann begann ein Leidensweg. Die Blase entzündete sich in den folgenden Wochen so stark, dass der Mann ins Krankenhaus musste. Dort diagnostizierten die Ärzte aber eine Vorerkrankung: Diabetes. Die Entzündung wurde immer stärker, der Mann litt schließlich an einem Charcot-Fuß, einer schweren Form des diabetischen Fußes. Die Ärzte sahen keine andere Möglichkeit, als den Fuß teilweise zu amputieren.

Die Berufsgenossenschaft erkannte diese Amputation als Folge eines Berufsunfalles an. Der Fischer erhielt eine Verletztenrente.

Gutachter kommt zu neuem Ergebnis

Einige Jahre später forderte der Fischer eine Rentenerhöhung, weil sich seine Beschwerden verschlimmert hätten. Dabei kam allerdings ein medizinischer Gutachter zu einem für den Fischer verheerenden Ergebnis: Er vertrat die Auffassung, dass sich die Diabetes-Erkrankung auch ohne die Blase so schlimm hätte entwickeln können. Der Mann verlor seine Verletztenrente.

Dagegen zog er vor Gericht. Aber sowohl vor dem Sozialgericht Cottbus als auch in zweiter Instanz vor dem Landessozialgericht verlor der Fischer. Nach Anhörung mehrerer Sachverständiger kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass „die Blase für sich genommen“ nicht zu einer „schwerwiegenden Weichteilinfektion“ geführt habe. Ursächlich hierfür und für den diabetischen Fuß sei die Diabetes-Erkrankung gewesen, auch wenn sich diese zum Zeitpunkt des Unfalls noch nicht gezeigt habe.

Eine Blase sei ein so alltägliches Phänomen, dass in fast allen Fällen folgenlos abheile. Wenn es zu ernsten Komplikationen komme, dann sei folglich die Ursache in einer anderen Erkrankung zu suchen.

Von Torsten Gellner