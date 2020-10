Brandenburgs Schulen sollen selbst entscheiden, mit welchen Angeboten sie die coronabedingten Bildungslücken schließen. Flächendeckender Samstagsunterricht und gestrichene Ferien sind damit vom Tisch. Gut so! Ob die Bildungslücken aber so klein sind, wie behauptet, darf bezweifelt werden.

In einem Menschenleeren Klassenraum einer Grundschule sind die Stühle hochgestellt. So soll es samstags in Brandenburg weiterhin aussehen. Quelle: Sina Schuldt/dpa