Eisenhüttenstadt

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat dem Bund und der Europäischen Kommission Tatenlosigkeit im Zusammenhang mit der osteuropäischen Migrationskrise vorgeworfen.

„Wir haben es hier mit Menschenhandel der schlimmsten Art zu tun“ sagte Stübgen am Mittwoch. Die Europäische Kommission, aber auch Deutschlands Außenminister Heiko Maas (SPD) müssten sich fragen, wie lange sie diesem Treiben noch zuschauen wollen, sagte Stübgen bei einem Besuch in der Flüchtlings-Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree).

Hauptverursacher der Flüchtlingsbewegungen ist laut Stübgen der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, dem der Innenminister Menschenhandel vorwarf.

„Die Ursache sitzt in Minsk“

Der „Diktator in Minsk“ nehme billigend in Kauf, dass Menschen auf dem Weg nach Deutschland verhungern und erfrieren, so Stübgen. Lukaschenko schickt laut Stübgen gezielt Migranten aus Irak und Afghanistan in die EU.

„Ich erwarte, dass Lukaschenkos Menschenhandel endlich ein Ende bereitet wird. Wir können hier in Eisenhüttenstadt nur die Symptome dieser Flüchtlingswelle heilen. Die Ursache sitzt in Minsk und muss gestoppt werden“, sagte Stübgen.

Erstaufnahme ist voll

Hintergrund ist die deutlich gestiegene Zahl von Migranten, die via Belarus illegal nach Brandenburg einreisen. Der Innenminister hatte in der vergangenen Woche im Landtag mitgeteilt, dass sich deren Zahl im September ungefähr versechsfacht habe. Im August waren knapp 400 Menschen gekommen.

Die Bundespolizei stellte allein am vergangenen Wochenende rund 250 Personen, die illegal die deutsch-polnische Grenze überquerten. Die Erstaufnahme hat nach Angaben des Innenministeriums die Kapazitätsgrenze erreicht. Vorsorglich wurden dort bereits beheizbare winterfeste Zelte aufgestellt. Die Flüchtlinge sollen darin höchstens zwei Tage untergebracht werden.

Viele Migranten haben Corona

In den ersten Oktobertagen sind bereits 619 Menschen in Eisenhüttenstadt angekommen. Olaf Jansen, Leiter der Erstaufnahmeeinrichtung, rechnet mit einer Verdreifachung bis Vervierfachung der Ankünfte noch in diesem Monat.

Kamen zunächst hauptsächlich junge Männer, werden nun auch Familien registriert. Für Jansen deutet das darauf hin, dass sich die Belarus-Route „verstetigt“.

Probleme bereitet die hohe Zahl von Corona-Erkrankten und Menschen mit anderen ansteckenden Krankheiten. 60 positive Coronafälle wurden festgestellt. In zwei Containern sind Personen in Quarantäne untergebracht, sie sind eher notdürftig mit Bauzäunen abgetrennt.

Kritik an Polen

Innenminister Stübgen appellierte an die polnische Regierung, beim Grenzschutz an der Außengrenze zu Belarus auch auf die Unterstützung der EU-Grenzbehörde Frontex zurückzugreifen. Das lehnt Polen bislang ab.

Die humanitäre Situation im Niemandsland festsitzender Flüchtlingsgruppen ist teilweise dramatisch. Marie Schäffer, innenpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, appelliert ebenfalls an die Bundesregierung, sich des Problems anzunehmen. „Das Versagen der EU im Mittelmeerraum darf sich nicht an der Ostgrenze fortsetzen“, sagte sie.

Von Jan Sternberg