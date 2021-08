Nachdem am Freitagmorgen die ersten afghanischen Ortskräfte und ihre Angehörigen in Brandenburg angekommen sind, macht der Flüchtlingsrat Brandenburg einmal darauf aufmerksam, die Menschen mit Toleranz und Gastfreundschaft zu empfangen. Außerdem nennt der Rat konkrete Möglichkeiten zum Helfen.

Eine Familie, die zusammen mit weiteren Ortskräften aus Afghanistan am frühen Morgen auf dem Gelände der DRK-Flüchtlingshilfe in der Erstaufnahmeeinrichtung angekommen ist, gehen zu ihrer Unterkunft. Gegen 4:30 Uhr am frühen Morgen sind zwei Busse vom Flughafen in Frankfurt am Main mit knapp 60 Ortskräften aus Afghanistan hier an der Zentralen Ausländerbehörde Brandenburgs angekommen. Quelle: Patrick Pleul