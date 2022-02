Potsdam

Der von Wladimir Putin befohlene Überfall auf die Ukraine hat eine Flüchtlingswelle ausgelöst. Die EU-Kommission rechnet mit bis zu sieben Millionen Flüchtenden. Die ersten Ausläufer erreichen Brandenburg.

Wie viele Menschen aus der Ukraine haben seit Beginn des russischen Überfalls Schutz in Brandenburg gesucht?

In den staatlichen Erstaufnahmeeinrichtungen sind bislang kaum Flüchtende aus der Ukraine angekommen. Die Stadt Frankfurt (Oder) meldete am Montagmorgen, es habe sich noch keine einzige Person gemeldet. In der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) waren zur selben Zeit 16 Menschen aus der Ukrainer gemeldet, darunter laut Einrichtungsleiter Olaf Jansen Bürger aus afrikanischen Staaten, die in der Ukraine studieren – etwa aus Algerien und dem Kongo.

Warum ist die Zahl der geflüchteten Ukrainer in den staatlichen Aufnahmestellen noch so gering?

„Diejenigen, die jetzt nach Deutschland kommen, haben Verwandte oder Freunde hier, bei denen sie unterkommen – oder sie werden gezielt von Hilfsorganisationen betreut“, sagt der Leiter der zentralen Ausländerbehörde des Landes, Olaf Jansen. Deshalb kämen sie zunächst nicht in staatliche Obhut. Diese Flüchtenden der ersten Welle reisten im Übrigen oft mit dem eigenen Auto ein.

Mit welchem Status reisen die geflüchteten Ukrainer ein?

Laut der Ausländerbehörde des Landes kommen viele der Einreisenden mit einem Kurzvisum ins Land. Es ist 90 Tage gültig (eigentlich kommen Touristen auf diese Art ins Land). So können sich die Menschen legal in Deutschland aufhalten, sie haben allerdings keinen Anspruch auf staatliche Leistungen oder medizinische Versorgung – anders als im Fall eines Asylantrags. Einen Asylantrag stellten nur Menschen, die „komplett übersiedeln wollen“, sagt Jansen. Fast alle Ukrainer aber wollten eigentlich zurück in ihr Land. „Sie warten, wie sich die Lage entwickelt, so der Chef der Eisenhüttenstädter Erstaufnahme. In Deutschland arbeiten dürfen Leute mit Kurzvisum nicht.

Wann erhalten Ukrainer den Status von Kriegsflüchtlingen?

Dergleichen ist in Vorbereitung. Am Donnerstag soll die Runde der EU-Innenminister ein einheitliches Vorgehen beschließen, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Demnach sollen Menschen aus der Ukraine unbürokratisch bis zu drei Jahren Schutz in der EU erhalten, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Wer den Kriegsflüchtlingsstatus nach Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes zugesprochen bekommt, kann sich frei bewegen und arbeiten. Asylbewerber dagegen sind eingeschränkt. Die Rechtsgrundlage für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen wurde nach den Balkan-Kriegen geschaffen.

Wie viele Plätze halten Land und Kommunen in Brandenburg bereit?

Von insgesamt 3.200 belegbaren Plätzen in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Eisenhüttenstadt seien am Montag 1.669 Plätze belegt gewesen, sagte eine Sprecherin. Seit der vergangenen Woche würden mögliche Kapazitätserweiterungen geprüft, die bei Bedarf abgerufen werden könnten. Auch Landkreise und kreisfreie Städte seien gebeten worden, ausreichend freie Plätze für die zügige Verteilung in Brandenburg an die Zentrale Ausländerbehörde zu melden. Frankfurt (Oder) etwa hat laut Stadtsprecher Uwe Meier in Gemeinschaftsunterkünften derzeit 72 freie Plätze, im Stadtteil Markendorf könnten weitere 400 Menschen untergebracht werden, in einer Messehalle insgesamt bis zu 1000, sagte Meier. Man sei auf alles vorbereitet, könnte zum Beispiel schnell eine Buslinie zu der Unterkunft einrichten.

Auf wie viele Flüchtende stellt sich Brandenburg ein?

Brandenburg geht von bis zu 11.000 Schutzsuchenden aus. Das entspricht jenen drei Prozent, die Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel von den deutschlandweit aufgenommenen Geflüchteten übernehmen muss – die aber im Moment noch nicht angekommen sind. „Man darf sich das nicht als eine Wand vorstellen, es ist eher eine Zeitachse“, sagt Behördenchef Jansen. Vieles hänge vom Verlauf des Krieges ab. Bei einer längeren Dauer könnten mehr Menschen Asyl beantragen, nachdem ihr 90-Tage-Visum auslaufe. „Wer darauf hofft, in vier Wochen wieder nach Hause zu können, unterzieht sich jetzt nicht einem behördlichen Verfahren“, sagt Jansen. Viele der Geflüchteten harrten derzeit im grenznahen Ausland aus – etwa in Polen oder Rumänien. Dauere der Krieg länger, könnten sich auch diese Menschen auf den Weg nach Westen machen.

Von Ulrich Wangemann