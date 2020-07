Potsdam

Nach dem Zusammenbruch des Flugverkehrs wegen der Corona-Krise steigt die Zahl der Flüge von den Berlin-Brandenburger Flughäfen sprunghaft an. Seit 1. Juli werden an den Airports Tegel und Schönefeld ( Dahme-Spreewald) täglich wieder rund 20.000 Passagiere abgefertigt, wie Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Mittwoch erklärte. Tendenz steigend: „Ende des Monats rechnen wir mit 30.000 Passagieren“, sagte er.

Das ist immer noch deutlich weniger als in Vor-Pandemie-Zeiten. Normal wären im Sommer 90.000 bis 100.000 Passagiere am Tag. Doch im Vergleich zum Frühjahr, als der Flugverkehr wegen der Reisewarnungen fast zum Erliegen kam, ist es tatsächlich ein deutlicher Anstieg. Im April zählten die beiden Flughäfen nur 1000 Passagiere am Tag.

Die wichtigen Airlines Easyjet (39 Ziele) und Ryanair (50 Ziele) bieten wieder deutlich mehr Verbindungen an. Seit 1. Juli fliegen insgesamt 36 Airlines von und nach Tegel und Schönefeld. Sie steuern laut Flughafenchef mehr als 100 Ziele an. Es sind vor allem touristische Destinationen. Denn der Geschäftsverkehr wird noch deutlich länger brauchen, bis er sich wieder stabilisiert, schätzt Flughafenchef Lütke Daldrup. Ein Überblick über das, was ab Tegel und Schönefeld wieder möglich ist.

Mildes Klima: Kanarische Inseln

Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote sowie Teneriffa werden von den Airlines Condor, Easyjet und Ryanair angeflogen.

Hellas! Griechische Inseln

Kreta, Kos, Korfu, Rhodos und Samos werden von Condor und Easyjet bedient.

Mittelmeerfreuden: Italien , Spanien , Portugal

Mallorca, Ibiza, Olbia und Cagliari ( Sardinien), Pisa, Alicante, Malaga, Barcelona, Faro, Porto, Malta und Sizilien werden von Easyjet, Ryanair, Air Malta, Corendon Airlines und Eurowings angesteuert.

Kroatien und Bulgarien

Split, Varna und Zadar werden von Easyjet, Ryanair und Wizz Air angeflogen.

Ab in den Norden: Flüge nach Skandinavien

Helsinki, Kopenhagen, Stockholm werden im Norden Europas von Finnair und Scandinavian Airlines bedient.

Städteziele: London , Paris ...

Auch Städtereisen sind wieder möglich. Zu den regelmäßig bedienten Zielen gehören Amsterdam, Brüssel, Kopenhagen, Lissabon, London, Madrid, Oslo, Rom, Paris und Warschau. Angesteuert werden die Städte von Easyjet, Norwegian Air, Ryanair, KLM, LOT, Air France und Scandinavian Airlines.

Wartezeit einplanen

„Wir bitten unsere Kunden, zwei Stunden vor Abflug an den Flughäfen zu sein, damit das stressfrei ablaufen kann“, sagte Flughafenchef Lütke Daldrup. Denn wegen der Corona-Epidemie gelten weiter strenge Abstandskriterien.

Das kann insbesondere an den Sicherheitskontrollen zu längeren Wartezeiten kommen. Die Bundespolizei hat die Kontrollen aber laut Lütke Daldrup wieder etwas beschleunigt.

Easyjet unter Druck

Easyjet hatte bereits angekündigt, dass es wegen der Corona-Krise zu deutlichen Einschnitten kommen wird. Jetzt werden Details bekannt. Offenbar will die britische Fluggesellschaft 700 Jobs in Tegel und Schönefeld streichen. Für den Winterflugplan (Reisezeitraum: 25. Oktober 2020 bis 28. Februar 2021) bedeute das, dass die Flotte von 34 auf 18 Maschinen verkleinert wird, berichtete der RBB. Die Airline bestätigte gegenüber der MAZ indirekt den Bericht.

Fast nur halb so viele Flieger

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup erklärte, dass Easyjet mit etwa 55 Prozent seiner früheren Kapazität fliegen werde. „Ende 2021 will das Unternehmen dann entscheiden, wie es weitergeht. Viele Flughäfen und Kunden werden damit leben müssen, dass ein Teil der Maschinen am Boden bleibt“, sagte er.

Easyjet habe ihm gegenüber aber versichert, dass Berlin die größte Basis der Airline außerhalb Großbritanniens bleiben werde. Das sei eine positive Nachricht, schließlich würden in anderen Ländern ganze Basen geschlossen. „Wir werden hart daran arbeiten, dass wir wieder die Frequenz bekommen, die wir hatten“, sagte der Flughafenchef.

Brandenburg erwartet mehr neue Gäste

Die allmähliche Normalisierung des Flugverkehrs nützt auch dem Brandenburger Tourismus. Brandenburg setzt dabei darauf, neue Gäste zu begeistern. Denn wegen der eingeschränkten Reisemöglichkeiten würden viele Gäste in diesem Jahr zum ersten Mal ihren Urlaub in Brandenburg verbringen, sagte Mathias Knospe von der Tourismus-Marketing-Brandenburg GmbH. „Viele werden das zum ersten mal ausprobieren und hoffentlich eine so gute Zeit haben, dass sie wiederkommen“, sagte er.

Von Torsten Gellner