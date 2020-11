Schönefeld

Der neue Flughafen BER hat die Erwartungen im ersten Monat übertroffen – allerdings nicht, was die Fluggastzahlen angeht. Vielmehr erfreute sich das neue Terminal 1 großer Beliebtheit bei Schaulustigen, die auf die Besucherterrasse drängten.

Mehrere Tausend Besucher kamen, um von der Aussichtsplattform einen Blick auf das Vorfeld zu werfen. Teilweise nutzten mehr Menschen die Terrasse als der Flughafen Passagiere zählte, wie Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Montag im Sonderausschuss BER des Brandenburger Landtags sagte.

Eintritt schon länger geplant

Aus dem Interesse der Neugierigen will die unter massiver Finanznot leidende Flughafengesellschaft nun etwas Kapital schlagen. Lütke Daldrup kündigte an, dass ab kommendem Jahr ein Eintritt in Höhe von drei Euro für den Besuch der Aussichtsplattform genommen wird.

„Es war immer geplant gewesen, dass wir die Besucherterrasse gegen Geld öffnen, weil wir Einnahmen generieren müssen“, sagte er. Man habe den Eintritt nur während der Eröffnungsphase nicht erhoben, um dem großen Interesse der Berliner und Brandenburger Rechnung zu tragen.

Die Landtagsabgeordnete Marlen Block (Linke) zeigte wenig Verständnis für Lütke Daldrups Ankündigung. „Ich halte das für ein fatales Signal“, sagte sie. Schließlich seien in den Flughafen erhebliche Mittel der Steuerzahler geflossen.

BER-Südbahn geht vom Netz

Fatal ist allerdings auch die Finanzlage der Flughafengesellschaft, die massiv unter den Passagiereinbrüchen in Folge der Corona-Krise leidet. Um Betriebskosten zu sparen, soll im März das Terminal 5 für vorerst ein Jahr vom Netz genommen werden. Das spart laut Lütke Daldrup 20 bis 25 Millionen Euro. Schon zum 1. Dezember soll außerdem die erst am 4. November eröffnete Südbahn gesperrt werden – für vorerst zwei Monate. Wenn eine gewisse Schwelle beim Verkehrsaufkommen überschritten werde, soll die Bahn wieder mitgenutzt werden.

Ebenfalls zum 1. Dezember gehen die BER-Beschäftigten wieder in Kurzarbeit. Nach dem ersten Lockdown hatten sich bis Ende August die Fluggastzahlen wieder etwas erholt und immerhin 30 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht. Zuletzt waren die Passagierzahlen aber wieder deutlich gesunken – auf rund zehn Prozent dessen, was in einem November eigentlich üblich ist. Im kommenden Jahr rechnet Lütke Daldrup mit 10 bis 11 Millionen Passagieren. Zum Vergleich: 2019 waren es rund 36 Millionen gewesen.

Von Torsten Gellner