Nur noch wenige Plätze frei: Wer den BER testen will, muss schnell sein

Das war so nicht zu erwarten: Für den Testbetrieb des neuen Flughafens BER im Sommer sind bereits nach einem Tag fast alle Plätze vergeben. 20.000 Freiwillige braucht die Flughafengesellschaft, um die Abläufe zu proben. Und das sollte kein Problem sein.

Einige der Termine seien bereits ausgebucht, sagte ein Flughafensprecher am Dienstag auf MAZ-Anfrage. Die genaue Zahl der Interessenten konnte er nicht nennen. „Es gibt tatsächlich enormen Zulauf und ein großes Interesse am neuen BER“, sagte der Sprecher.

Für Interessierte gibt es auch eine Warteliste

Wer Interesse hat, kann sich aber weiterhin auf www.BER-testen.de bewerben. Zum einen gebe es noch freie Plätze. Zum anderen sei es außerdem möglich sich auf eine Warteliste für einen Wunschtermin setzen zu lassen. Schließlich besteht die Wahrscheinlichkeit, dass einige der Bewerber kurz vor dem Test noch abspringen.

Der erste Probebetriebstag ist eine simulierte Bahnhofsevakuierung am 29. April. Die weiteren Tests finden ab dem 23. Juni statt und enden am 15. Oktober – also nur zwei Wochen vor Inbetriebnahme des Flughafens. Er soll am Reformationstag, den 30. Oktober 2020 öffnen.

Jeder kann sich für zwei Termine registrieren lassen

Jeder Interessierte hat die Möglichkeit, sich für zwei Termine registrieren zu lassen. Es hätten sich schon mehrere Tausend Menschen auf der Internetseite über den Testbetrieb informiert. Eine Aufwandsentschädigung erhalten die Tester nicht.

Jeder sei eingeladen, sich an dem Probebetrieb zu beteiligen, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Montag. „Das ist ein international etablierter Standard, wie man systematisch und risiko-arm Flughäfen in Betrieb nimmt“, sagte er. Es gebe nicht viel Erfahrung auf dem Gebiet. Schließlich liege die letzte Flughafeneröffnung in Deutschland bereits 28 Jahre zurück. Damals war der neue Münchner Airport in Betrieb genommen worden.

Von Ansgar Nehls