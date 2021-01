Potsdam

Wegen der anhaltend niedrigen Passagierzahlen wird das Terminal 5 am Flughafen BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) ab 23. Februar geschlossen. Wie die Flughafengesellschaft am Freitag mitteilte, werde der gesamte verbleibende Flugverkehr auf das neue Hauptterminal 1 konzentriert.

Terminal 5 ist das Gebäude des alten Schönefelder Flughafens. Es soll zunächst für ein Jahr vom Netz gehen. Das dort befindliche Impfzentrum am Terminalbereich M bleibt geöffnet.

Anzeige

Schließung von Terminal 5 spart 25 Millionen Euro

Der Passagierrückgang im Zuge der Coronakrise führe dazu, dass das gesamte Verkehrsaufkommen bis auf Weiteres vollständig am Terminal 1 abgefertigt werden kann, hieß es. Durch die Abmeldung von Terminal 5 spart die unter Finanzproblemen leidende Flughafengesellschaft rund 25 Millionen Euro im Jahr.

Auch das neue, noch nicht in Betrieb genommene Terminal 2 bleibt weiter im Ruhezustand und wird nicht für die Passagierabfertigung genutzt. Sobald die Passagierzahlen wieder steigen, werde zunächst T2 in Betrieb genommen – und bei Bedarf auch wieder Terminal 5. Das Terminal werde einen „Schlummerbetrieb“ versetzt, heißt es. Wenn es wieder gebraucht wird, könne es innerhalb weniger Wochen wieder den Betrieb aufnehmen.

Worst-Case-Szenario reicht bis 2027

„Die Flughafengesellschaft muss auch in diesem Jahr davon ausgehen, dass die Passierzahlen weit hinter dem Vorkrisenniveau zurückbleiben“, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. „Wir gehen für 2021 von rund 10 Mio. Passagieren aus, die wir sicher und bequem im Terminal 1 abfertigen können.“ Bei der jüngsten Aufsichtsratssitzung waren mehrere Szenarien zur Erholung des Luftverkehrs nach Abklingen der Coronakrise durchgespielt worden. Im schlimmsten Fall werde erst im Jahr 2027 in etwa das Passagierniveau vom Vorkrisenjahr 2019 erreicht, heißt es.

Der Umzug der Fluglinien, die am Terminal 5 stationiert sind, beginnt bereits am 1. Februar und wird sich über drei Wochen hinziehen. Als erste Airline wird SunExpress ab 1. Februar ins Terminal 1 wechseln. Am 22. Februar soll die letzte Airline Schönefeld-Alt verlassen.

Wichtig für Passagiere: Fluggäste, deren Flüge von T5 gehen, sollen sich bis zum 23. Februar vorsorglich bei ihrer Airline erkundigen, ob sich ihr Abflugort oder die Ankunft verändert. INformationen gibt es auch über www.berlin-airport.de

Von Torsten Gellner