Flughafen BER: Urlauber gestrandet – Welche Rechte haben Passagiere?

Weil die Check-in-Schalter nicht ausreichend mit Personal besetzt waren, kam es am vergangenen Wochenende zu erheblichen Problemen am BER. Viele Passagiere standen stundenlang an, um ihr Gepäck aufzugeben und verpassten in der Folge ihre Flüge.

Reisende, die infolge dieser Verzögerungen ihren Flug verpasst haben, können unter Umständen von bis zu 600 Euro Entschädigung bei ihrer Airline einfordern. Das sagte Christian Leininger, Experte für Fluggastrechte bei AirHelp: „Die europäische Rechtsvorschrift EG 261 räumt Fluggästen ein Recht auf eine Ausgleichszahlung von bis zu 600 Euro ein, wenn sie ihren Flug ohne eigenes Verschulden verpasst haben. Im Falle des BER-Chaos ist dies offenbar der Fall.“

Mit der Pandemie können sich die Airlines nicht herausreden

Die Airlines müssten dafür sorgen, dass am Boden genug Personal zur Abfertigung bereitstehe, besonders in reiseintensiven Zeiten wie dem Beginn von Schulferien. „Die Gesellschaften können sich daher nicht darauf berufen, dass die Vorfälle nicht in ihrem Einflussbereich liegen“, so Leininger weiter. Mit zusätzlichen Anforderungen aufgrund der Corona-Pandemie, etwa der Kontrolle von Impfnachweisen, könnten sich die Airlines nicht herausreden. „Derartige Anpassungen sind schlichtweg nicht mehr überraschend und müssen daher mit entsprechend Personal gedeckt werden.“

Betroffene Passagiere hätten demnach „voraussichtlich ein Anrecht auf eine Entschädigung“, so der AirHelp-Experte, „sofern sie pünktlich am Flughafen waren und dies bestenfalls belegen können“. Ihren Entschädigungsanspruch können Fluggäste bis zu drei Jahre nach dem Flugtermin durchsetzen.

Je länger die Flugstrecke, desto höher die Entschädigung

Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Flugstrecke, den Höchstbetrag gibt es nur für Langstreckenflüge (3500 Kilometer und mehr). Für Kurzstreckenflüge bis 1500 Kilometer gibt es bis zu 250 Euro, für die Mittelstrecke bis zu 400 Euro.

AirHelp ist wie der Mitbewerber Flightright ein sogenanntes Legal-Tech, das Reisenden dabei hilft, Entschädigungen für verspätete oder ausgefallene Flüge sowie im Falle einer Nichtbeförderung durchzusetzen. Im Erfolgsfall kassieren die Unternehmen eine Provision – mindestens ein Fünftel des strittigen Betrags.

Von MAZonline/tk