Potsdam

Der neue Flughafen in Schönefeld (Dahme-Spreewald) ist nicht nur hoch verschuldet, sondern verzeichnet wegen der Corona-Pandemie auch gravierende Umsatzverluste. Wegen dieses finanziellen Notstands rief die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) jetzt die staatlichen Eigentümer Berlin, Brandenburg und Bund um Hilfe.

Bis 2025 werden Zuschüsse in Höhe von 1,9 Milliarden Euro benötigt. Davon seien 1,1 Milliarden Euro zur Teilentschuldung der Flughafengesellschaft und rund 800 Millionen Euro als Liquiditätshilfe vorgesehen, wie Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag nach einer Sitzung des BER-Aufsichtsrats mitteilte.

Er legte den neuen Businessplan für 2021 vor und kündigte auch eigene Sparpläne an. So sollen 80 Prozent der geplanten Investitionen bis 2025 gestrichen und die Zahl der Beschäftigten unter anderem über Altersteilzeit oder auslaufende Verträge um ein Viertel reduziert werden. Dennoch war der Tenor eindeutig: Aus eigener Kraft schafft es die Gesellschaft nicht.

Passagierzahlen wegen Corona um ein Drittel geringer

In diesem Jahr wird mit einem Einbruch der Passagierzahlen aufgrund der Reisebeschränkungen um rund ein Drittel gegenüber 2019 gerechnet. In diesem Jahr werden rund 10,7 Millionen Fluggäste erwartet; 2019 waren es 35,6 Millionen. Die Geschäftsführung rechnet erst 2025 mit Passagierzahlen wie in der Vorkrisenzeit. Dann wären auch keine Steuergelder mehr notwendig. Die Gesellschaft könne eigene Kredite am Kapitalmarkt aufnehmen.

Ob die drei Eigentümer den Wünschen der Flughafengesellschaft folgen werden, ist offen.

Über die Nachfolge von Flughafen-Chef Lütke Daldrup, der im September das Unternehmen auf eigenen Wunsch vorfristig verlassen wird, will der Aufsichtsrat im April beraten, sagte der Vorsitzende Rainer Bretschneider, der im Juni selbst ausscheiden wird. Über die Nachfolge sei am Freitag nicht gesprochen worden, sagte er. Die Posten sollen „möglichst schnell“ besetzt werden, sagte Bretschneider. Ob der Chef oder die Chefin aus dem eigenen Unternehmen kommt oder von außen, ließ er offen.

Von Igor Göldner