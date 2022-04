1 Millionen Passagiere in zwei Wochen - Flughafen BER: Was Passagiere in den Osterferien beachten müssen

In den Osterferien erwartet der Flughafen BER mehr als eine Million Passagiere, dieser Freitag wird einer der verkehrsreichsten Tage. Wie man sich als Reisender zurecht findet und was man beachten sollte, damit der Oster-Trip kein Reinfall wird.