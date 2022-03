Am kommenden Montag soll es laut Verdi zu einem ganztägigen Streik am Flughafen BER Berlin-Brandenburg kommen. Nicht nur dort streiken am Montag die Beschäftigten des Luftsicherheitsbereichs.

Flughafen BER: Verdi kündigt Streik von Angestellten des Luftsicherheitsbereichs an

Streik - Flughafen BER: Verdi kündigt Streik von Angestellten des Luftsicherheitsbereichs an

Streik - Flughafen BER: Verdi kündigt Streik von Angestellten des Luftsicherheitsbereichs an