Schönefeld

Die Fertigstellung des Flughafens BER in Schönefeld ( Dahme-Spreewald) geht in die entscheidende Phase. Am kommenden Montag sollen die finalen Funktionstests im Terminal beginnen. Das teilte die Flughafengesellschaft am Donnerstag mit. Dann sollen die sogenannten Wirkprinzipprüfungen starten, bei dem das Zusammenspiel aller technischen Anlagen im Hauptterminal untersucht werden.

Damit liegt das Projekt im Zeitplan, den Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup im Frühjahr erläutert hatte. „Der Beginn der übergeordneten Wirkprinzipprüfungen noch im Juli bestätigt unseren Terminplan bis zur Eröffnung des BER im Oktober 2020“, sagte Lütke Daldrup.

Zwölf prüfpflichtige Anlagengruppen

Die Flughafengesellschaft habe in den letzten Monaten mit ihren Dienstleistern und Baufirmen die Voraussetzungen für diese finalen Prüfungen geschaffen, hieß es. Es geht um insgesamt zwölf prüfpflichtige Anlagengruppen. Davon seien bereits zehn von Prüfsachverständigen positiv bescheinigt worden. In den vergangenen Tagen sei auch die Brandmelde- und Alarmierungsanlagen abgeschlossen worden. In der Anlagengruppe Sicherheitsstromversorgung und Sicherheitsbeleuchtung sei die Mängelbeseitigung soweit fortgeschritten, dass die finale Prüfung nun beginnen könne, hieß es.

Test auf Herz und Nieren

Bei den Wirkprinzipprüfungen soll die Gebäudetechnik auf Herz und Nieren getestet werden. Im Herbst (September/Oktober) soll laut dem Zeitplan das Terminal beim Bauordnungsamt in Königs Wusterhausen ( Dahme-Spreewald) als fertig gemeldet werden, sofern die Tests positiv verlaufen.

Im Frühjahr (März/April) erwartet der Flughafenchef dann die Nutzungsfreigabe durch das Bauamt. Dann wäre noch bis Oktober 2020 Zeit für den Probebetrieb, bei dem der Flughafenbetrieb mit Mitarbeitern und Komparsen getestet wird.

Richtfest für Erweiterungsterminal T2

Die Erweiterung des Flughafens liegt nach Angaben des Unternehmens ebenfalls im Zeitplan. Am kommenden Dienstag findet das Richtfest für das Terminal 2 statt, das derzeit neben dem Hauptterminal entsteht. Es soll im Oktober 2020 parallel zur Inbetriebnahme des Flughafens eröffnen und für Entlastung im Hauptterminal sorgen. Er soll Platz für weitere sechs Millionen Passagiere bieten.

Anders als beim Hauptgebäude hat sich die Flughafengesellschaft für eine zweckmäßige Architektur entschieden. Im Juni hatte es Medienberichte über eine Bauverzögerung beim T2 gegeben. Die Fertigstellung des Rohbaus liege noch in weiter Ferne, hatte es damals geheißen. Die Gerüchte sollen im Umfeld des Frankfurter Flughafens gestreut worden sein.

Von Torsten Gellner