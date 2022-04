Schönefeld

Der Flughafen BER steuert auf die erste Belastungsprobe in diesem Jahr zu. In den Osterferien rechnet die Flughafengesellschaft mit mehr als einer Million Passagiere. 126 Ziele in 49 Länder könne man den zwei Wochen erreichen, hieß es. Zu den beliebtesten Zielen zählen die Mittelmeerregion, die kanarischen Inseln, Skandinavien und europäische Metropolen wie Istanbul, London, Madrid, Paris oder Rom.

Die verkehrsreichsten Tage werden der letzte Schultag vor den Ferien, Freitag 8. April, sowie der Sonntag vor Schulbeginn am 24. April 2022 sein, an denen jeweils mehr als 70.000 Passagiere erwartet werden. Innerhalb der Osterferien werden täglich 50.000 bis 65.000 Fluggäste den BER nutzen. Vor der Corona-Krise, zu Ostern 2019, waren von den Flughäfen Tegel und Schönefeld 1,3 Millionen Passagiere geflogen. In den vergangenen Herbstferien, als 960.000 Menschen vom BER geflogen sind, war es teilweise zu langen Schlangen und Wartezeiten von deutlich mehr als zwei Stunden gekommen. Das soll sich diesmal nicht wiederholen – Entlastung verspricht das neue Terminal 2.

„Wir rechnen über die Osterferien mit rund einer Million Fluggäste. Das zeigt, die Reiselust kommt zurück“, sagte Flughafenchefin Aletta von Massenbach. „Die Flughafengesellschaft, die Polizeibehörden, die Airlines und alle Dienstleister am BER werden hart für reibungslose Abläufe arbeiten müssen.“ Verzögerungen schloss sie nicht aus, da die Personalsituation nach wie vor angespannt sei.

Abflug von Terminal 1 oder 2?

Seit Mitte März wird der Verkehr am BER über zwei Terminals abgewickelt. Vom Terminal 2 starten alle Flüge der Fluggesellschaft Ryanair. Zusätzlich zu den Ankünften von Ryanair werden die Ankünfte weiterer Airlines über das Terminal 2 geleitet. Passagiere erhalten dann dort ihr Gepäck. Die Passagiere und Abholer können sich auf der Webseite, in der App und auf den Anzeigetafeln des Flughafens sowie bei ihrer Fluggesellschaft über das Terminal informieren.

Die Anreise zum Terminal 1 und Terminal 2 ist identisch. Der Bahnhof direkt unter dem Terminal 1 und die Parkhäuser können für beide Abflugorte genutzt werden. Terminal 5 (Schönefeld Alt) ist nicht mehr in Betrieb.

Lesen Sie auch: Wie man sich im neuen Terminal T2 zurecht findet.

Corona-Bestimmungen beachten

Im Terminal gilt keine Maskenpflicht mehr, das Tragen einer Maske wird aber empfohlen. In den Flugzeugen gilt weiter aber je nach Airline weiter eine Maskenpflicht. Passagiere sollten sich vor der Abreise über pandemiebedingte länderspezifische Auflagen erkundigen. An manchen Punkten wie dem Check-in oder an der Sicherheitskontrolle wird mehr Zeit benötigt, heißt es von Seiten des Flughafens.

Zusätzlich können durch krankheitsbedingte Ausfälle und punktuelle Personalengpässe bei Prozesspartnern längere Wartezeiten nicht immer ausgeschlossen werden. Insbesondere zu Spitzenzeiten am frühen Morgen und abends sollten Fluggäste unbedingt ausreichend Zeit einplanen und sich bestmöglich auf den Flug vorbereiten. Wenigstens zwei Stunden vor Abflug sollten Passagiere vor Ort sein, heißt es.

Lesen Sie auch: Tipps vom Chef der Bundespolizei – so kommt man schneller durch die Kontrolle

So kommt man schnell durch die Kontrolle

Beim Check-in sollten Passagiere alle Reisedokumente, ggf. 3G-Nachweise sowie Einreisedokumente für das jeweilige Zielland am Check-in rechtzeitig bereithalten. Das Auswärtige Amt informiert hier über Reisen in Zeiten von Corona und was man dabei zu beachten hat.

Die Kontrollstelle mit den kürzesten Wartezeiten werden vor Ort auf den Anzeigetafeln sowie in der App und auf der Webseite des Flughafens angezeigt.

Von MAZ-Online/gel