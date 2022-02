Schönefeld

Er sollte der Blickfang am BER werden: Mit einer Gewerbefläche von 300.000 Quadratmetern und einem Büroturm mit 14 Geschossen ist „The Walter“ eines der größten Projekte am Flughafen.

Die Pläne stammen von den renommierten Hamburger SAA Schweger Architekten (Frankfurter Main Tower, die „Treptowers“ in Berlin-Treptow, Narva-Hochhaus in der Berliner Oberbaum-City).

"The Walter" mit 300.000 Quadratmetern Bürofläche und 14 Stockwerken das größte Bauvorhaben am BER. Doch das Grundstück wurde bereits zweimal weiterverkauft. Derzeit ruhen die Pläne. Quelle: SAA Schweger Architekten

The Walter: Grundstücke am BER weiterverkauft

Um das Prestigevorhaben „The Walter“ ist es ruhig geworden. Das hat einen Grund: Die Grundstücke für das geplante Hotel- und Büroquartier am Flughafen sind bereits zweimal weiterverkauft worden.

Der ursprüngliche Projektentwickler, die IGP Projekt GmbH, ist schon länger nicht mehr Teil des Bauvorhabens. Stattdessen gehören die Grundstücke seit Kurzem der Aggregate Holdings. Was das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg am BER konkret vorhat, ist offen.

Bauboom: Jede Menge Bauvorhaben in Schönefeld

In Schönefeld geht man davon aus, dass das Projekt trotz des Weiterverkaufs weiterverfolgt wird. Der Bebauungsplan von 2018 ruht. Daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern: Mit einer schnellen Umsetzung des Prestigeprojekts „The Walter“ ist vorerst nicht zu rechnen.

Allerdings gibt es noch jede Menge andere Bauvorhaben in Schönefeld, die seit der Eröffnung des BER aus den Schubladen geholt worden sind. Eine Million Quadratmeter Bürofläche werden in den nächsten Jahren rund um den Flughafen gebaut. Eine Auswahl der größten Projekte hat die MAZ zusammengestellt.

Lilienthalpark: Gewerbepark in Waltersdorf wird erweitert

Im Gegensatz zum Hochhaus „The Walter“ geht es im gut vier Kilometer entfernten Lilienthalpark in großen Schritten voran. Der Büroneubau „Delta“ soll Ende 2023 bezugsfertig sein. Damit ist das Großprojekt der Incity Gruppe in Waltersdorf längst nicht beendet.

Der Büroneubau „Delta“ im Lilienthalpark in Waltersdorf (Schönefeld) Quelle: Incity Immobilien AG

Hinter dem Discounter Aldi soll ein Bürocampus mit dem Namen „Charlie“ gebaut werden. Gegenüber dem Bestandsgebäude „Alpha“ ist ein Parkhaus geplant. In der untersten Etage soll eine Energiezentrale entstehen, die den Gewerbepark künftig versorgen soll.

Im Schatten des BER: Waßmannsdorf wird mit „nxt.berlin campus“ zum Uni-Campus

Auch im Windschatten des BER rollen bald die Bagger: Unter dem Label „nxt.berlin campus“ könnte der Ortsteil Waßmannsdorf zum Uni-Standort werden. Ankermieter für den neuen Campus östlich und westlich des S-Bahnhofs wird die XU Group, die dort bis Ende 2023 eine Privathoch­schule für Digital­isierung und Techno­logie etablieren will. Bis 2027 sollen weitere Gebäude mit Coworking-Arbeitsplätzen, Veranstaltungsräumen, Geschäften und Gastronomie hinzukommen.

Schönefeld Tower an der Waltersdorfer Chaussee mit 26 Geschossen geplant

Das Eingangstor zur Gemeinde im Schönefelder Norden liegt weiter im Dornröschenschlaf. Geht es nach der Tamax Unternehmensgruppe, soll nahe der Waltersdorfer Chaussee unterhalb des Landschaftsparks Rudow-Altglienicke eines Tages der „Schönefeld Tower“ mit 26 Geschossen zum Wahrzeichen Schönefelds werden.

Büro-Meile in Schönefeld Nord

Während man im Rathausquartier im Zeitplan liegt und der letzte Bauabschnitt der Sonnenhöfe in Schönefeld-Nord bereits fertiggestellt wurde, ist unklar, was aus den Plänen für ein neues Quartier weiter südwestlich an der Alfred-Döblin-Allee wird. „Hier entsteht Raum für Ihre Idee“, steht auf einem Bauschild auf der Brache. Medienberichten zufolge steckte der bisherige Investor, die Eyemaxx Real Estate, in der Krise und musste Ende 2021 Insolvenz anmelden.

Der fertig gestellte Bürokomplex "Sonnenhöfe" in der Hans-Grade-Allee in Schönefeld Nord. Quelle: Josefine Sack

Auch am BER selbst, knapp eineinhalb Kilometer vom Terminal entfernt, gibt es noch riesige brachliegende Felder, die schon bald bebaut werden könnten. Geplant sind auf insgesamt mehr als 200.000 Quadratmetern die Airtowns Nord und Süd.

„Flexgate“ am Flughafen BER teilweise vermietet

In der Nähe, im Businesspark Kienberg, wächst schon jetzt eine Bürostadt in den Himmel. Das „Flexgate“ der Firma FAY soll zum Sommer dieses Jahres bezugsfertig sein. Etwa 35 Prozent der Büros sind nach Angaben der Unternehmens schon vermietet.

Das „Flexgate“ der FAY Projects GmbH: Im Businesspark Gatelands Kienberg entsteht direkt am Flughafen BER und der Autobahn auf 4.739 qm der Büroneubau FLEXGATE. Quelle: Josefine Sack

Freie Flächen im Mizar Gate Office

Dass es im Haus B des „Mizar Gate Office“ in Schönefeld-Nord deutlich weniger sind, daraus machte die DIE AG zuletzt keinen Hehl. Das Haus A direkt daneben steht trotz längerer Vermarktungsbemühungen immer noch leer. Insgesamt umfasst das „Mizar Gate“ an der Hans-Grade-Allee mehr als 21.000 Quadratmeter Bürofläche.

„Büroflächen zu vermieten“: das neue Bürogebäude „Mizar Gate Office“, Mizarstraße in Schönefeld (Nord). Quelle: Josefine Sack

Schönefelder „Business Hub 3“ im Sommer fertig

Das neue „BB Business Hub 3“ jenseits der Bahntrasse, in der Mittelstraße, ist so gut wie fertig. Dort entstehen 17.000 Quadratmeter Bürofläche mit Duschen, Fitnessräumen und einer Mieter-App. Fertigstellung: Juli dieses Jahres.

Der „BB Business Hub“ der Alpine Finanz Bau GmbH am Flughafen BER in Schönefeld, Mittelstraße 3-7. Fertigstellung ist im Sommer 2022 geplant. Quelle: HPP Architekten

Um die 25 Projektentwickler sind derzeit in Schönefeld mit vergleichbaren Gebäuden befasst. Eine deutschlandweit einmalige Dynamik. Doch wer wird die ganzen Büros in Zeiten von Corona und Homeoffice in Zukunft mieten?

Bauen am BER: Boom ja, aber bitte mit Plan

Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos) ist skeptisch, was die künftige Vermarktung angeht. „Das Schlimmste, das Schönefeld passieren kann, sind leer stehende Edelimmobilien“, sagt er.

Hentschel hat Sorge vor einer Trabantenstadt. Gemeint sind Vororte, die nicht eigenständig sind, sondern hauptsächlich aus Wohngebieten für Pendler bestehen und sich durch eine geringe Arbeitsplatzdichte auszeichnen. Sie besitzen wenig eigene Infrastruktur, die sich auf rudimentäre eigene Funktionen beschränkt, etwa auf Einzelhandelsgeschäfte des täglichen Bedarfs.

Bürgermeister Hentschel: „Schönefeld kann mehr als Flughafen“

Boom ja, aber bitteschön mit Plan, sagt Hentschel. „Wir brauchen ein übergeordnetes Konzept für Investoren, eine Strategie, wo Schönefeld hin will“, sagt er. Geht es nach ihm, könnte seine Gemeinde in Zukunft zu einer Art „Silicon Valley“ für junge Start-ups, IT- oder Biotechnologieunternehmen werden.

„Trotz der Premiumlage zum BER muss Schönefeld als Standort nicht nur wirtschaftlich, sondern auch städtebaulich überzeugen“, sagt auch Gerhard Janßen, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung (WFG) Dahme-Spreewald. Zusammen mit der WFG will Schönefeld einen Kompass für den Wirtschaftsstandort Schönefeld erarbeiten. Janßen und Hentschel sind sich einig: Schönefeld kann mehr als nur Flughafen.

Von Josefine Sack