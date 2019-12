Schönefeld

Der Ferienflieger Condor wird zum Sommer 2020 Berlin wieder in das Streckennetz aufnehmen. Die Airline bedient vom Flughafen Schönefeld aus mehrere Ziele am Mittelmeer. Der erste Flug soll am 25. Juni zum Start der Sommerferien in Berlin und in Brandenburg abheben, teilt das Unternehmen mit. Dazu wird Condor einen Airbus A 320 in Schönefeld stationieren. „Wir freuen uns, nun doch mit Abflügen aus Berlin zum Flughafen Berlin-Schönefeld zurückzukehren“, sagte Ralf Teckentrup, Vorsitzender der Condor-Geschäftsführung. „Das große Engagement der Reiseveranstalter erleichtert die wirtschaftliche Entscheidung, Verbindungen zu den beliebten Reisezielen der Berliner und Brandenburger anzubieten.“

Flugziele am Mittelmeer und auf den Kanaren

Die Ziele Condors ab Berlin sind die Kanarischen Inseln mit Gran Canaria (mittwochs und sonntags), Fuerteventura (donnerstags und samstags) und Teneriffa (montags und freitags), Griechenland mit Heraklion (montags und donnerstags), Rhodos (samstags) und Samos (dienstags) sowie Olbia auf der italienischen Insel Sardinien (mittwochs und sonntags).

„ Condor ist Deutschlands Traditionsairline in der Touristik. Die Flüge zu den griechischen, italienischen und spanischen Inseln, die Condor im Sommer 2020 in den Flugplan aufnimmt, sind eine gute Ergänzung der Verbindungen ab Schönefeld für den Sommer 2020“, sagte Flughafen-Chef Engelbert Lüdtke Daldrup.

Die Fluggesellschaft Condor wurde 1956 gegründet und betreibt derzeit 60 Flugzeuge. Seit 1997 gehörte die ehemalige Lufthansa-Tochter zum Touristikkonzern Thomas Cook. Vor der Insolvenz der Muttergesellschaft rettete sich das Unternehmen in ein Schutzschirmverfahren. Derzeit wird ein neuer Investor für die Airline gesucht.

Von MAZonline