Diese Mieter ziehen ins Terminal 2 ein

Bis das Terminal 2 (T2) am BER fertig ist, wird es noch einige Zeit dauern. Wie es einmal im Inneren aussehen wird, ist nun aber wieder ein Stück weit klarer. Die Flughafengesellschaft vermeldet, dass die Flächen für Gastronomie und Einzelhandel sowohl auf der Land- als auch auf der Luftseite komplett vermietet sind.

Auf der Landseite werden fünf Unternehmen nach der Inbetriebnahme die Fluggäste, Besucher und Mitarbeiter des Flughafens versorgen. Auch eine Brandenburger Firma hat dabei den Zuschlag bekommen: Die Bäckerei Dreißig wird dort Backwaren, einen Imbiss und Kaffeespezialitäten anbieten. Auch eine Tourismusinformation, die über Übernachtungsmöglichkeiten und Ausflugsziele in Berlin aber auch Brandenburg informieren wird, befindet sich dann in diesem Bereich des Terminals. Dazu kommen eine Filiale der Fastfood-Kette Burger King und ein urban gestaltetes Café, wie es in der Mitarbeiterzeitung der Flughafengesellschaft angekündigt wird. Dazu kommen zwei Einzelhändler, die unter anderem Presseprodukte, Tabak, Getränke und Süßwaren in ihrem Sortiment haben werden. Auch ein Geldwechselservice wird in diesem Teil des Flughafens einziehen.

Industrie-Chic im Terminal

Im Sicherheitsbereich soll es neben einem Craftbeer-Lokal ein Restaurant mit Pasta, Burgern, Sandwiches und Smoothies sowie einen Wurstimbiss im „Retro-Metzgereilook im Stil der 1950er-Jahre“ geben, heißt es in der Beschreibung der Lokalitäten. Das Design der unterschiedlichen Laden- und Gastronomieflächen wird sich dabei zwischen urbanem und Industrie-Stil bewegen.

Neben der Gastronomie finden sich im Luftbereich auch mehrere Einzelhändler, die Bücher und Presseerzeugnisse, Spielwaren, Technikartikel und Souvenirs feilbieten werden. Allein der Anbieter des Duty-Free-Shops wird dabei auf einer rund 800 Quadratmeter großen Fläche zu finden sein.

Das T2 soll vor allem von den Billigfluglinien genutzt werden. Bis zu sechs Millionen Passagiere sollen dort perspektivisch pro Jahr abgefertigt werden.

