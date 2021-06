Schönefeld

Lautlos schwebt der Flieger nach oben. Mit erhobener Hand scheint der Pilot den strahlend-blauen Himmel zu grüßen, um sogleich in ihn eintauchen zu wollen. Doch der Höhenflug währt nur wenige Sekunden. Die Stahlketten, an denen das Bronze-Flugzeug hängt, lassen dieses langsam wieder zu Boden sinken. Es sind einmalige Momente an diesem letzten Tag im Mai, die man auf der Besucherterrasse des BER beobachten kann. Am Montag wurde dort mit einem mächtigen Hubkran ein Kunstwerk angeliefert. Dabei handelte es sich um eine Bronzeplastik des Berliner Bildhauers Karlheinz Biederbick.

Seit 1984 stand das Werk aus Polyester, Holz, Terrakotta und Bronze mit dem Titel „Vor dem Start in Calais zum Europa-Flug von 1911“ auf der Besucherterrasse des Flughafens Berlin-Tegel. Nun findet es am Hauptstadtflughafen einen neuen Platz. Das Figurenensemble zeigt eine stilisierte Szene der Anfangsjahre der Luftfahrt. Fünf Männer warten darauf, das Flugzeug loszulassen und so den Piloten mit der Maschine dem Himmel näher kommen zu lassen. In den 1980er Jahren reichte Karlheinz Biederbick die Idee für den Wettbewerb ein, bei dem Werke für Kunst am Bau am Tegeler Flughafen ausgewählt wurden. „Die Plastik will den handelnden Menschen zeigen, durch dessen persönlichen Einsatz, Energie und Opfermut der heutige Flugbetrieb möglich wurde – der Mensch, der durch diesen Betrieb mit seinen großartigen Anlagen in gewisser Weise zur Nebensache wird“, schrieb er damals selbst über seine Arbeit.

Kunstwerk wiegt rund 250 Kilo

Am Montag wurde das rund 250 Kilo schwere Kunstwerk in mehreren Schritten auf die Besucherterrasse gehievt. Zuvor hatte Hochbau-Ingenieur Dirk Unger vom Terminalmanagement allerhand zu organisieren und vor allem zu telefonieren, damit Technik, Kunstwerk und Handwerker zum Einsatzort kommen konnten. Denn selbst Kran und Kunst müssen an einem Flughafen erst einmal durch Anmeldung und Sicherheitskontrolle. Bis die Technik einsatzbereit war, konnte er bereits die Plakette der Plastik am künftigen Bestimmungsort auf den Boden legen.

Erst am Freitag wird die Figur endgültig ihren Platz eingenommen haben und dem BER-Tower entgegen blicken. Dann ist sie gerade pünktlich fertig, damit Interessierte am Wochenende sie auf der dann geöffneten Besucherterrasse bewundern können.

Zuvor gilt es ein Betonfundament zu gießen. Axel Ohla rutscht dafür den Zollstock auf den Bodenplatten herum, hinterlässt mit dem Bleistift dicke Markierungen, damit die 2,12x3,30 Meter große Fläche auch an der richtigen Stelle gegossen wird. Als der Kran endlich mit schweren Betonelementen ballastiert ist, kann es losgehen. Mehr als 30 Meter muss der stattliche gelbe Hub-Kran die Ausrüstung und Teile der Plastik in die Höhe bringen, sie über die Glaswände schweben und sachte zu Boden sinken lassen. Fünf Krangelenke fährt der Kranführer dafür aus, mehr als 40 Meter recken sich diese dem wolkenlosen Himmel entgegen. Auf der Terrasse haben sich mittlerweile einige Mitarbeiter des Flughafens eingefunden, um das Spektakel zu beobachten. Doch mit den ersten Fuhren, bringt der Kran lediglich einen Wagen mit Malervlies, dann einen Hubwagen und vier Holzpaletten nach oben.

Dann folgt das erste von drei Ensemble-Teilen, das still in die Luft und auf die Besucherterrasse schwebt. Behutsam aber bestimmt greifen Peter Klinkert und Axel Ohla von der Berliner Firma Bleck und Söhne, nach dem wertvollen Stück und bringen es in einem Wägelchen auf die hintere Seite der Besucherterrasse, wo es bald aufgebaut werden soll. Als dann der Flieger nach oben gezogen wird, werden die Handys gezückt und das Spektakel von den Flughafenmitarbeitern festgehalten. Kurz bevor die Plastik den Boden erreicht, schieben Axel Ohla und Peter Klinkert eine Holzpalette unter den Flieger, das Heck führt Peter Klinkert langsam mit beiden Händen, bis es unbeschadet den Boden erreicht – eine butterweiche Landung ist gelungen.

Biederbicks Plastik ist bereits das dritte Kunstwerk aus Tegel, das am BER installiert wird. Nur wenige Schritte weiter, ebenfalls auf der Besucherterrasse, befindet sich „Balance IV“ – ein Edelstahl-Windobjekt des Berliner Künstlers Hein Sinken, dessen drei Metall-Quadrate sich im Luftzug um eine Achse drehen können.

Tegel-Kunstwerke im Eingangsbereich von Terminal 1

Wer den Flughafen betritt, der wird von Rolf Scholz‘ „Der Fall Daidalos und Ikaros“ begrüßt. Der abgestürzte Pilot liegt am Boden eines Glasschachts der Entrauchungsanlagen – einer sogenannten Nachströmöffnung. Durch die Schlitze des Glasraums werfen Passagiere Kleingeld neben die Lilienthal-Skulptur und hoffen so, dass der Beflügelte ihnen vielleicht Glück bringen mag. Dass sich die Tradition der Wunschbrunnen so schnell am BER von allein etabliert hat, freut Sabine Deckwerth von der Presseabteilung der Flughafengesellschaft. „Das zeigt, der Flughafen wird angenommen.“

Einige Meter entfernt, in einem weiteren Glasraum, tummeln sich neun Papierflieger aus Blei. Sie sind eine Variante des einst am Flughafen Tegel beheimateten Werks „L’Albatros“. Das Original wurde wegen eines Schadens abgebaut, heute ist es verschollen. Der Künstler Rolf Lieberknecht hat für den BER daher neue Blei-Flieger kreiert. Flankiert werden diese durch das Baudelaire-Gedicht „Blumen des Bösen“, das auf die Glasscheiben aufgebracht wurde.

Diese Werke reihen sich ein in eine bereits beachtliche Sammlung von Kunst, die es am BER zu entdecken gibt. Bei öffentlichen Bauwerken sind die Träger in Deutschland verpflichtet, ein Prozent der Bausumme in Kunst zu investieren. Und so verteilen sich am neuen Hauptstadtflughafen sechs Installationen im Wert von insgesamt zwei Millionen Euro über die verschiedenen Bereiche – das wohl imposanteste unter ihnen ist der rote „Magic Carpet“ von Pae White, der über der Check-In-Halle schwebt.

Zwei weitere Werke der Kunst am Bau des alten Flughafens warten noch auf ihre neuen Bestimmungsorte: „Der Traum vom Fliegen“, eine Eisenkonstruktion in Form eines Ballons von Joachim Wendler, und die Stahl-Skulptur „Drachen“ lagern derzeit noch in Selchow. Sie sollen in Schönefeld-Alt installiert werden. Für beides steht eine Baugenehmigung aber noch aus.

Die Besucherterrasse des BER ist derzeit Samstag und Sonntag von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Vor dem Besuch muss vorher ein Ticket gebucht werden – möglich ist das vor Ort am Ticketautomaten oder im Netz unter www.ber.berlin-airport.de unter Flughafenwelt/BER entdecken. Der Eintritt kostet 3 Euro pro Person.

Von Nadine Pensold