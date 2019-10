Schönefeld

Zum neuen Flughafen BER müssen laut einer aktuellen Verkehrsstudie deutlich mehr Passagiere mit der Bahn kommen, sonst droht ein Verkehrschaos. Die neue Studie, die die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) Dialogforum am Dienstag in Schönefeld vorgestellt hat, belegt mit Zahlen, was viele Politiker in der Flug...