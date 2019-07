Flughafen BER Schönefeld/Nahverkehr - Bus-Demo: Bürgerinitiative geht erneut auf die Straße Bereits im Mai demonstrierten mehr als 100 Menschen im Schönefelder Ortsteil Großziethen. Ihre Forderung: bessere Busverbindungen im Berliner Speckgürtel.

Bus-Demo in Großziethen: An die 100 Menschen folgten im Mai dem Aufruf der Bürgerinitiative Schönefeld und gingen für einen besseren ÖPNV in Schönefeld auf die Straße. Quelle: privat/BIS