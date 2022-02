Schönefeld

Die Baukräne sind das Erste, das man von Weitem sieht, wenn man vom Zubringer Schönefeld in die Hans-Grade-Allee biegt. Wie riesige Störche ragen sie im Schönefelder Norden in die Landschaft.

Als Schönefelds früherer Bürgermeister Udo Haase (parteilos) Anfang der 2000er-Jahre das neue Rathaus mitten auf einem Acker bauen ließ, wurde er dafür ausgelacht. Niemand hätte sich träumen lassen, dass die Vision von der „City Schönefeld“ wahr werden würde.

Schönefeld knackt 19.000-Einwohner-Marke

Haase sollte recht behalten. Rund um das Rathaus Schönefeld schießen Wohngebiete wie Pilze aus dem Boden. Kürzlich hat Schönefeld die 19.000-Einwohner-Marke geknackt.

Der hohe Zuzug stellt Schönefeld vor große Herausforderungen. Doch es gibt Grund zur Freude: Es ziehen nicht nur mehr Menschen nach Schönefeld. Diejenigen, die kommen, sind auch jünger. Ein Überblick.

Rekord-Zuzug: Am deutlichsten legt Schönefeld-Nord zu

2012 bis 2021 hat Schönefeld rund 5000 Einwohnerinnen und Einwohner dazubekommen, davon 4000 allein in den vergangenen vier Jahren. Noch ist Großziethen, der nördlichste Ort der Gemeinde, mit rund 8300 Menschen der einwohnerstärkste Ortsteil in Schönefeld. Dort kamen seit 2014 rund 500 Einwohnerinnen und Einwohner hinzu.

Am deutlichsten zugelegt hat Schönefeld: Allein von 2018 bis 2020 stieg die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner dort um 1000. Im 2014 lebten etwa 3200 Menschen im Ortsteil Schönefeld, 2020 waren es schon rund 5200. In 2021 kamen weitere mehrere Hundert Einwohnerinnen und Einwohner hinzu.

Bauboom sorgt für Verjüngung in Schönefeld

Dank des Baubooms rund um das Rathaus dürfte Schönefeld Großziethen als einwohnerstärksten Ortsteil demnächst ablösen. In Schönefeld werden dann nicht nur die meisten Menschen in der Gemeinde leben, sondern auch die jüngsten.

„Unsere bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass kaum Ältere in die neuen Wohnquartiere einziehen, sondern eher jüngere Menschen und Familien mit kleinen Kindern“, sagt Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos).

273 Krippenkinder in Neu-Schönefeld

Schon jetzt leben in Schönefeld-Nord anteilsmäßig die meisten Menschen im Alter von 18 bis 43 Jahren (39 Prozent). Auch der Anteil der Personen bis 18 Jahre ist vergleichsweise hoch (18 Prozent), während ältere Generationen weniger vertreten ist.

Laut Hentschel liegt das Durchschnittsalter in den neuen Wohnquartieren rund um das Rathaus bei 30,8 Jahren. 273 Krippenkinder seien in der jüngeren Vergangenheit in die Neubauwohnungen gezogen.

Wachstum in Schönefeld: Verwaltung muss mitwachsen

„Wir haben im Bundesvergleich einen außerordentlich hohen kurzfristigen Bedarf an sozialer Infrastruktur. Kurz- bis mittelfristig benötigt die Gemeinde weitere acht Kitas“, sagt Hentschel mit Blick auf den Trend. Ähnlich verhalte es sich bei den Grund- und weiterführenden Schulen.

Das Wachstum muss verwaltet werden: Benötigt werden zusätzlich Hunderte Erzieherinnen und Erzieher sowie Fachpersonal im Baudezernat und in der EDV.

Einwohnerzahlen: Schönefeld löst Großziethen ab

In Großziethen ist die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner 40 bis 67 Jahre alt. Dieser Anteil beträgt in dem Ortsteil 40 Prozent, aber auch die Zahl der bis 18-Jährigen ist bei einem Anteil von 20 Prozent im Vergleich zum übrigen Gemeindegebiet recht hoch.

Der „älteste“ und kleinste Ortsteil in der Gemeinde Schönefeld ist Selchow mit gerade einmal 170 Einwohnerinnen und Einwohnern. Dort beträgt der Anteil der über 67-Jährigen 23 Prozent. Auch der Anteil der Personen von 40 bis 67 Jahren ist mit 44 Prozent sehr hoch, der Anteil der unter 18-Jährigen liegt bei unter 10 Prozent.

Tür an Tür mit dem Flughafen BER: Selchow grenzt im Osten und Süden direkt an den Flughafen. Das Dorf liegt zwischen der Start- und Landebahn. Quelle: Josefine Sack

Einwohnerzahlen in Waßmannsdorf rückläufig

Kiekebusch, mit rund 200 Menschen der zweitkleinste Ort, hat den höchsten Anteil an 40- bis 67-Jährigen in der Gemeinde mit knapp 45 Prozent, auch der Anteil der Menschen ab 67 Jahren ist mit knapp 17 Prozent höher als in den anderen Orten.

Waltersdorf ist mit knapp 2120 Menschen der drittgrößte Ortsteil in der Gemeinde und nach Schönefeld der im Verhältnis am stärksten gewachsene. Die Altersstruktur in Waltersdorf ist gemischt.

Waßmannsdorf ist der einzige Ortsteil mit einer rückläufigen Einwohnerentwicklung. Die Einwohnerzahl sank seit 2014 von rund 850 auf 790 ab.

Von Josefine Sack