Für die Sicherheit auf dem Flughafen BER ist die Bundespolizei verantwortlich – sie unterhält dort eine Inspektion. Inspektionsleiter René Kexel (50) erläutert, was die Scanner können und was mit Passagieren passiert, die ausrasten.

Sie haben eigentlich 1200 Beamte in der BER-Inspektion, der Flugverkehr ist aber stark eingeschränkt – wie war der Start am neuen Großflughafen?

René Kexel: Erfolgreich. Wir sind mit weniger Mitarbeitern gestartet als vorgesehen, weil der Flugverkehr schwach ist. Wenn jetzt der Flugplan weiter reduziert wird, werden wir auch noch Personal anderweitig einsetzen. Bedarfsweise werden dann die Bundespolizeidienststellen in Berlin durch uns unterstützt. Viele Kollegen hier kommen frisch aus der Ausbildung, die sind 19 Jahre alt und wollen endlich Polizisten sein. Bei der großen Corona-Demonstration vorm Brandenburger Tor vorvergangene Woche waren auch einige Kolleginnen und Kollegen von uns im Einsatz.

Was unterscheidet die Sicherheitskontrollen der Passagiere am BER von denen in Tegel, wo sich immer wieder lange Schlangen bildeten?

Wir haben am BER im Terminal 1 und 2 jeweils eine große zentrale Sicherheitskontrollstelle für die Ausreise mit insgesamt 44 Kontrollspuren. In Tegel war vieles beengter, da konnte jeweils nur ein Passagier seine Sachen in die Wannen legen. Im Terminal 2 des BER ist Platz für sechs Passagiere parallel, es gibt Überholmöglichkeiten für diejenigen Fluggäste, die schneller fertig sind. Unser Anspruch ist, dass die Kontrollen für die Passagiere insgesamt schneller vonstatten gehen als dies beispielsweise in Tegel möglich war.

Was macht Sie da so zuversichtlich?

Das Flächenangebot am BER ist viel größer. Im Terminal 1 rechnen wir in etwa mit dem gleichen Passagieraufkommen wie in Tegel – bei Hochbetrieb also mit 24 Millionen Reisenden, die jährlich abgefertigt werden könnten. Wir haben am BER aber viermal so viel Platz. Wenn in Tegel im A-Stern, wo es nur dezentrale Kontrollen gab, ein verdächtiges Gepäckstück gefunden wurde und die Kontrollstelle gesperrt werden musste, dann ging für die zwei betroffenen Flüge erstmal gar nichts. Am BER kann man die Wartenden recht einfach auf einen anderen Bereich umschwenken. Der Flughafen ist sehr funktional gestaltet. Manchmal habe ich den Eindruck, man hat ihn um unsere Sicherheitskontrollstellen herum gebaut.

Haben Sie die Gepäckscanner und Detektoren von vor zehn Jahren übernommen?

Vor wenigen Jahren haben wir entschieden, die zwar sicheren, aber dennoch alten Gepäckprüfgeräte und Sicherheitsscanner nicht zu nutzen. Wir haben sie daher durch modernste Geräte ersetzt.

Sind das „Nacktscanner“, bei denen der Körper des Fluggastes visualisiert wird?

So wie auch die Vorgängerversion wird am Sicherheitsscanner ein Piktogramm visualisiert, nicht ein Körper und schon gar nicht nackt. Zudem sind die Sicherheitsscanner fast doppelt so schnell. Man kann fast durchlaufen. Darüber hinaus ist der Vorgang angenehmer als in den „Duschkabinen“, also den alten Körperscannern, in denen man die Arme heben musste. Ältere Menschen hatten teils Schwierigkeiten, mehrere Sekunden lang die Arme in die Höhe zu recken. In den neuen Geräten reicht es, die Arme zur Seite abzuspreizen.

Die Pistole im Aktenkoffer ist vermutlich nicht die schwierigste Herausforderung für die Gepäckscanner?

Eine wesentliche Herausforderung ist es, aus verübten Anschlägen zu lernen, welche Explosivstoffe verwendet wurden und die Software mittels Updates dann so zu ergänzen, dass sie diese Stoffe erkennt. Die Bundespolizei hat auch eine eigene Forschungsstelle, in der sie solche Stoffe analysiert. Sie müssen sich die Gepäckscanner wie ein MRT für Koffer vorstellen. Diese Computer suchen automatisch nach bestimmten Gegenständen oder Stoffen und zeigen an, wenn sie etwas Verdächtiges detektiert haben. Dadurch werden die Mitarbeiter an den Monitoren unterstützt.

Wird man angesichts dieser technischen Fortschritte weiter seine Schuhe ausziehen müssen?

Das kommt auf den Schuh an. Ihre Turnschuhe könnten wir so überprüfen. Die Boots im Winter allerdings müssen ausgezogen werden. Der Trend geht auch dort in die Richtung, dass Fluggäste möglichst wenig ablegen müssen. Ich wage die Prognose, dass Passagiere in einigen Jahren keine Laptops und Flüssigkeiten mehr auspacken müssen – und die Schuhe anlassen können.

Wie gut haben Ihre Leute das riesige Flughafenareal im Blick?

Sehr gut. Die Kolleginnen und Kollegen werden durch mehrere hundert Kameras an allen neuralgischen Punkten unterstützt. Immer wenn die Kamera eine Bewegung oder ein Objekt detektiert, was dort nicht hingehört, wird das Bild automatisch auf einen Monitor aufgeschaltet – dann schaut sich das ein Mitarbeiter an und trifft notwendige Maßnahmen.

Wie sicher sind Flughäfen mittlerweile?

Die Luftsicherheitsindustrie hat sich den Ruf erarbeitet, sehr sicher zu sein. Es lohnt sich kaum, Flughäfen als Anschlagsziele auszuwählen. Ein potenzieller Attentäter muss wissen: Auf dem Flughafen wird er mit größter Wahrscheinlichkeit entdeckt. Die Hintergrundprüfungen für Flughafenpersonal sind auch verschärft worden. Bewerber werden auf Herz und Nieren überprüft, das dauert einige Wochen.

Sind die Abschiebungen wegen Corona zurückgegangen?

Die Rückführungen sind derzeit noch etwas reduziert – wie alles im Flugverkehr. Einige Länder werden zeitweilig gar nicht mehr angeflogen, weil es Risikogebiete sind.

Was bekommen die Passagiere von der permanenten Terrorbedrohung mit, die seit Jahren besteht?

Seit den Anschlägen von Brüssel und Paris sind die Streifen mit Maschinenpistolen ausgestattet, das können sie sehen. Auch haben wir uns in der Ausbildung umstellen müssen: Es war früher nur schwer vorstellbar, dass jemand ohne Fluchtgedanken Anschläge verübt. Wir haben eine robuste Ausstattung, um gegen solche Täter vorzugehen.

Wie oft müssen Sie Passagiere aus Flugzeugen holen, weil sie pöbeln, betrunken sind oder keine Maske tragen wollen?

Letzte Wochen waren es zwei: Einer hatte zu viel getrunken: Er hatte zu früh eingecheckt und sich in der Gaststätte noch Alkohol organisiert – er war betrunken und folgte den Anweisungen der Crew nicht mehr. Wir wurden angerufen und haben ihn hinausbegleitet. Für diese Airline hat er nun Flugverbot. Der andere Fall war ein Maskenverweigerer. Für die Passagiere wird es teuer, und zwar nicht nur wegen der Ordnungswidrigkeit. Die zivilrechtlichen Kosten gehen in die Tausende. Es geht um verpasste Anschlussflüge und Verspätungen. Den Einsatz der Kollegen stellen wir dabei ebenfalls in Rechnung. Da kommt etwas zusammen.

Welche Vergehen beschäftigen Sie am meisten?

Unser Kerngeschäft im Moment sind unerlaubte Einreisen mit gefälschten oder missbräuchlich verwendeten Dokumenten. Das kommt mehrmals am Tag vor. Oft lösen Krisen und Bürgerkriege solche Reiseversuche aus. Dort machen auch Schleuser ihr Geschäft. Worauf achten wir also? Wenn jemand ziemlich genau wie das Bild auf dem echten Ausweis aussieht, den er vorzeigt, muss man im Gespräch herausfinden, ob er es wirklich ist. Allein mit automatisierten Systemen funktioniert es nicht – man braucht einen Polizisten, der sich die Sache nochmal anschaut. Wenn jemand als Tourist einreist, aber keine Hotelbuchung vorweisen kann und noch eine Maurerkelle im Gepäck hat, lässt einen das stutzig werden. Für die jungen Kollegen direkt nach der Ausbildung ist es wichtig, dafür einen Blick zu entwickeln. Nach zwei, drei Jahren ist dieser Blick dann vorhanden. Und das oft zitierte Bauchgefühl dann auch.

Welche problematischen Gegenstände wollen Leute mit ins Flugzeug nehmen?

Sehr unterschiedlich: Macheten oder Glasflaschen gehören nicht ins Handgepäck. Umgekehrt gibt es auch elektronische Geräte, die nicht in den Laderaum sollen. Power Banks müssen ins Handgepäck, sie können im Gepäckraum eines Flugzeugs sonst ein Eigenleben entwickeln. Einige Passagiere wollen uns testen und stecken sich beispielsweise einen Schlüssel in den Schuh, was im Grunde völlig unproblematisch ist, so lange es beim Schlüssel bleibt und kein Messer ist. In der ersten Betriebswoche haben wir einen Säugling kontrolliert, weil die Geräte Verdacht auf Explosivstoffe anzeigten. Am Ende war es nur die volle Windel.

Am Eröffnungstag hatten sich Aktivisten mit Schnellkleber an ein Flugzeug geheftet, um es am Start zu hindern. Wie sind Sie vorgegangen?

Zwei hatten sich an der Reling zum Flugzeug, zwei an der Außenhaut der Maschine angeklebt. Wir haben die Feuerwehr angerufen. Die riet zu Lappen, Lösemittel und Spüli. Das ging gut – es war auch für mich als Vater interessant zu wissen, wie man Kinderhände von Sekundenkleber befreit.

Wie macht sich in Ihrer Belegschaft Corona breit?

Von den 1200 Beamten haben sich seit Ende Februar nachweislich zwölf angesteckt, obwohl wir mitten im Leben stehen. Die Quote ist richtig gut, vor allem über acht Monate. Wir achten darauf, dass die Abstände eingehalten werden, Mund-Nasen-Schutz getragen wird und möglichst immer die gleichen Leute zusammen Dienst haben. Die Herausforderung für uns ist: Neben 400 neuen, meist sehr jungen Kollegen bringen wir hier die Belegschaft aus Schönefeld und Tegel zusammen. Normalerweise würde man zum Kennenlernen Fußball spielen, Grillen, ausgehen. Diese teamfördernden Maßnahmen fallen jetzt aus. Die Herausforderung für die Führungskräfte ist es, dennoch diese Gruppen zu professionellen Teams zu formen.

