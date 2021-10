Schönefeld

Auch am zweiten Herbstferien-Wochenende bilden sich wieder Warteschlangen an den Check-In-Schaltern am Flughafen Berlin Brandenburg (BER). Ein Chaos wie am vergangenen Wochenende scheint aber bisher auszubleiben. Es habe Spitzenzeiten gegeben, bei denen es wieder zu Schlangen vor der Abfertigung gekommen sei, sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presseagentur. Der Betrieb laufe aber weitgehend normal.

Laut der offiziellen Flughafen-App lagen die Wartezeiten an den vier geöffneten Sicherheitskontrollstellen am Vormittag zwischen zehn und 20 Minuten. Am Nachmittag waren die Wartezeiten unterschiedlich – nur in einem Bereich konnte man schnell durch den Security-Check, an zwei Kontrollstellen wurde die Wartezeit mit mehr als 20 Minuten prognostiziert.

Deutlich über 100.000 Passagiere in zwei Tagen

Am Samstag wurden rund 52.000 Fluggäste erwartet, einen Tag zuvor waren es 70 000. Generell verzögerten sich die Abfertigungszeiten auch durch die Pandemiebedingungen, hieß es. Dies gelte in Berlin wie an allen anderen Flughäfen.

Zum Start in die Herbstferien in Berlin und Brandenburg hatte es ein Abfertigungschaos am Hauptstadtflughafen gegeben. Der überlastete BER sorgte dabei nicht nur für reichlich Frust und Verärgerung bei den betroffenen Fluggästen, sondern auch jede Menge Spott im Netz. Wer von Berlin aus in einen Flieger steigen wollte, musste teilweise mehr als zwei Stunden auf das Einchecken warten oder verpasste sogar seinen Ferienflieger. Die Flughafengesellschaft (FBB) empfahl zwischenzeitlich sogar vier Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, um rechtzeitig einchecken zu können.

Am Freitag vor einer Woche wurden am BER rund 67.000, am Samstag 55.000 und am Sonntag 66.000 Passagiere abgefertigt. Das sind zwar mehr Passagiere, als derzeit normalerweise am Flughafen gezählt werden. Trotz der mittlerweile monatlich steigenden Fluggastzahlen, ist der BER aber noch weit entfernt davon, auf Volllast zu laufen.

Passagierzahlen weit entfernt von Vor-Corona-Niveau

Zum Vergleich: Im September starteten und landeten 1,46 Millionen Menschen in Schönefeld. Vor Corona lag die Zahl der Passagiere im Vergleichsmonat an den Berliner Flughäfen (damals waren Schönefeld-Alt und Tegel noch in Betrieb) bei mehr als 3,2 Millionen.

Für das Chaos am BER zum Ferienbeginn wurden von den Beteiligten unterschiedliche Gründe genannt. Die Lufthansa sprach von fehlenden Abfertigungskapazitäten im Terminal. Die Flughafengesellschaft schob die Probleme auf Personalengpässe an den Schaltern. Berlin und Brandenburg forderten die Aufarbeitung der Probleme.

FBB informiert Passagiere auch via Twitter

Die Flughafengesellschaft nutzte im Vorfeld des zweiten Ferienwochenendes unter anderem ihren Twitter-Account, um Passagieren Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie die Wartezeit verkürzen können. Dazu zählt etwa das selbstständig einchecken und das Ausdrucken von Gepäcklabels zu Hause ebenso wie die Gepäckaufgabe am Vorabend des Fluges.

Von Nadine Pensold