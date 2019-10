Flugscham? In Brandenburg noch nicht spürbar

Potsdam

Das neue Phänomen Flugscham scheint sich während der Herbstferien in Brandenburg noch nicht bemerkbar zu machen. In einer stichprobenartigen Umfrage unter Brandenburger Reisebüros teilten alle Befragten in großer Einigkeit mit, dass sich die aktuelle Klimadebatte nicht spürbar auf ihr Geschäft und die Zahl der gebuchten Flüge auswirke. Die Möglichkeit, die bei einem Flug entstehenden Treibhausgase durch einen freiwilligen Zusatzbeitrag an Klimaschutzprojekte zu kompensieren, sei zudem überhaupt kein Thema bei ihren Passagieren. „Wir hatten noch nicht einen einzigen Kunden, der für seinen Flug eine CO2 -Kompensation dazugebucht hat“, sagt Udo Schönefeldt vom Reisebüro Travel Tours aus Brandenburg an der Havel. Auch beim Reisebüro Udo Beyer aus Potsdam heißt es: „Das ist wirklich gar kein Thema. Wir bieten das an, und es ist häufig auch nicht teuer. Aber nachgefragt wird es nicht.“

Zahl der Fluggäste steigt im Vergleich zum Vorjahr

Der schwedische Begriff „flygskam“, zu deutsch Flugscham, hat mit der Debatte um die Folgen des menschengemachten Klimawandels Eingang in das deutsche Vokabular gefunden. Er bezeichnet das schlechte Gefühl, das Flugreisende aufgrund einer negative Treibhausgasbilanz überkommen soll. So gaben bei einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) im Juni 44 Prozent der Befragten an, sich zu schämen, wenn sie mit dem Flugzeug reisten.

Auf die Zahl der Buchungen wirkt sich das aktuell aber noch nicht aus. Laut Statistischem Bundesamt stieg die Zahl der Fluggäste, die von den 24 deutschen Hauptverkehrsflughäfen abreisten, in den ersten sechs Monaten des Jahres um 4,1 Prozent auf 58,9 Millionen gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr. Für die Flughäfen Tegel und Schönefeld war dieser Sommer ein Rekord. Erstmals verzeichneten die beiden Airports während der Sommerferien mehr als fünf Millionen Passagiere.

Mit CO2-Abgabe märkische Moore schützen

Um das Gewissen ihrer Kunden zu beruhigen, bieten immer mehr Fluggesellschaften und Reiseunternehmen deswegen an, die entstehenden Abgase durch einen Aufpreis zu kompensieren. Eine der geförderten Klimaschutzmaßnahmen ist das regionale Projekt Moorfutures, das in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Moore wiedervernässt.

„Moore speichern in ihren Torfen unheimlich viel Kohlenstoff“, sagt Martin Szaramowicz, der das Moorfutures-Projekt in Brandenburg betreut. „Trocknen die Moore aus, emittieren sie diesen Kohlenstoff allmählich in die Atmosphäre. Durch die Wiederbenässung ist sichergestellt, dass dieser Kohlenstoff gebunden bleibt“. Kunden können sogenannte Moorfuture-Zertifikate erwerben.

Eines kostet 80 Euro und damit deutlich mehr als bei vergleichbaren Anbietern. Es soll der Kompensation einer Tonne CO2 entsprechen. Das ist etwas mehr als die Menge an Treibhausgasen, die ein Passagier mit einem Hin- und Rückflug einer Linienmaschine von Berlin nach Mallorca verursacht.

Eine deutlich verstärkte Nachfrage infolge der Schülerproteste der Fridays-for-Future-Bewegung und der anschließenden Diskussion um den Klimawandel ist aber auch bei Moorfutures nicht zu bemerken. „Wir spüren schon, dass das Interesse steigt. Das bleibt aber in einem kleinen Rahmen“, sagt Szaramowicz. Für die Finanzierung des bislang einzigen Brandenburger Projektes, der Rehwiese bei Freienhagen im Landkreis Oberhavel, sind noch Moorfutures verfügbar. Ein zweites Projekt in Brandenburg sei angedacht, sagt Szaramowicz.

Rund ein Prozent der Flüge werden kompensiert

Beim größten deutschen Anbieter von CO2 -Kompensationen, dem Berliner Unternehmen Atmosfair, hat sich die Zahl der privaten Spender im ersten Halbjahr diesen Jahres dagegen verdoppelt. Auch dort findet das Wachstum allerdings auf niedrigem Niveau statt. Atmosfair geht davon aus, dass bei allen Anbietern der Anteil kompensierter Flüge in Deutschland bei maximal einem Prozent liege.

Derweil dürften Flüge auch ohne CO2 -Kompensation künftig teurer werden. Nach einem am Freitag bekannt gewordenen Entwurf des Bundesfinanzministeriums soll die Ticketsteuer für Flüge im Inland und in EU-Staaten zum 1. April kommenden Jahres um rund drei Euro steigen. Bei Flügen mit bis zu 6000 Kilometern zum Ziel soll die Ticketsteuer um neun Euro steigen, bei noch weiteren Fernstrecken um 17 Euro. Die Airlines schlagen die Luftverkehrsteuer normalerweise auf die Flugpreise auf – Flugtickets dürften also entsprechend teurer werden.

