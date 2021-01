Potsdam

Die Schulen in Brandenburg bleiben bis auf Weiteres geschlossen, so ist es in den aktuellen Corona-Verordnungen des Landes vermerkt – doch es gibt Ausnahmen. Denn die Förderschulen mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ bieten auch weiterhin Präsenzunterricht an. Ob ihre Kinder tatsächlich zur Schule gehen, entscheiden allerdings die Eltern. Der Unterricht in den Klassen basiert auf Freiwilligkeit.

Nicht alle sind glücklich mit dieser Ausnahmeregelung. In einem offenen Brief an das Bildungsministerium fordert der Landesverband Sonderpädagogik nun die Aussetzung des Präsenzunterrichts an den betroffenen Förderschulen. „Wenn es um den Präsenzunterricht geht, wünschen wir uns mehr Eigenverantwortlichkeit für die Schulen“, sagt Karin Salzberg- Ludwig, Landesvorsitzende des Verband Sonderpädagogik.

Anzeige

Viele Schüler können keine Maske tragen

Insgesamt gibt es im Land Brandenburg 3552 Kinder und Jugendliche, die an Förderschulen mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ beschult werden. 70 Prozent davon seien momentan im Präsenzunterricht, wie es im offenen Brief des Landesverband Sonderpädagogik heißt. Salzberg- Ludwig sieht diese hohe Zahl mit Sorge. „Viele dieser Kinder gehören zur Hochrisikogruppe, die brauchen einen Schutz, den wir in den Schulen nicht garantieren können.“ Viele Schüler könnten keine Masken tragen, erklärt Salzberg-Ludwig und auch der körperliche Abstand zu den Lehrkräften könnte in vielen Fällen nicht gewahrt werden, da viele Schüler auf Hilfe im Alltag angewiesen seien. „Da besteht ein hohes Infektionsrisiko für Schüler und Lehrkräfte.“

Salzberg-Ludwig fordert daher eine Aussetzung des Präsenzunterrichts an den Förderschulen und schlägt als Alternative eine Art Notbetreuung vor, bei der Schule und Eltern gemeinsam über die Beschulung der betroffenen Schüler entscheiden. Die momentan Situation sei für alle schwierig sagt, Salzberg-Ludwig, eine adequate Lösung zu finden sei nicht leicht. „Da muss man mit Augenmaß ran.“ Entscheidend sei dabei aber der Schutz von Schülern und Lehrkräften.

Landeselternrat: Es fehlt ein schlüssiges Konzept

Der Landeselternrat äußert sich auf MAZ-Anfrage zögerlich zu den Forderungen der Sonderpädagogen. „Das ist natürlich ein schwieriger Abwägungsprozess“, sagt René Mertens, Sprecher des Landeselternrat Brandenburg. Distanzunterricht sei für Förderschüler in vielen Fällen unmöglich, sagt Mertens, „das können die meisten Eltern nicht leisten.“ Die Folge sei, dass gerade diese Schüler von Bildung abgeschnitten seien, sollte der Präsenzunterricht ausgesetzt werden. Für die Aussetzung spreche dagegen das hohe Infektionsrisiko. Was fehle sei ein schlüssiges Konzept, sagt René Mertens. Nicht nur für die Förderschulen, sondern für alle Schulen in Brandenburg.

Besonders kritisch sieht Mertens die Digitalisierung, die ihn vielen Schulen und Haushalten im Land bisher eher schleppend verläuft. „Da hätte man sich schon im Sommer kümmern müssen.“ Auch für die Benotung der Schüler, die Rückkehr an die Schulen und die Unterstützung von Eltern bräuchte es langfristige und verlässliche Lösungen, sagt Mertens.

Von Gesa Steeger