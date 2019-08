Potsdam

Im aktuellen Streit zwischen den Hohenzollern und den Ländern Brandenburg, Berlin und dem Bund hat die Linken-Bundesvorsitzende Katja Kipping die Ansprüche der ehemaligen preußischen Herrscherfamilie als „nicht zeitgemäß, unverschämt und geschichtsvergessen“ bezeichnet.

Kipping äußerte sich am Donnerstag am Rande eines Besuchs im ehemaligen Hohenzollernschloss Cecilienhof in Potsdam – die aktuelle Hausführung der Hohenzollern hat in den Verhandlungen ein Wohnrecht in dem Schloss im englischen Landhausstil gefordert.

Linken-Bundeschefin Katja Kipping mit Landes-Spitzenkandidat Sebastian Walter vor dem frisch sanierten Schloss Cecilienhof in Potsdam Quelle: Ulrich Wangemann

„Die Hohenzollern sollen mal von ihrem hohen Ross runter kommen“, sagte Kipping. „Die Zeit, in der Adelssprösslinge einfach ein Reiterstandbild bekommen, ist vorbei.“ Die Linke kämpfe für bezahlbaren Wohnraum für alle, aber „nicht dafür, dass Adelssprösslinge kostenfrei in einem Schloss am See wohnen können“, so Kipping weiter.

Eine Schlossführung als politisches Signal

Kipping sagte, mit dem Besuch und der damit verbundenen Schlossführung setze ihre Partei bewusst ein Zeichen. „Wir wollten daran erinnern, dass die Hohenzollern den Ersten Weltkrieg zu verantworten haben und Wahlkampf für Hitler gemacht haben“, so die Parteivorsitzende. Sie sei „froh, dass Brandenburg klar Widerstand gegen diese Ansprüche leistet“ – insbesondere Linken-Finanzminister Christian Görke sei zu unterstützen in seiner harten Haltung. Es gehe auch um ein politisches Signal aus Brandenburg, dass dieses Bundesland „für immer und ewig mit dem preußischen Militarismus gebrochen hat“, sagte Kipping.

Linke Prominenz vor dem berühmten roten Stern: Brandenburgs Landesvorsitzende Diana Golze, Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski, Landtagswahl-Spitzenkandidat Sebastian Walter, Bundes-Parteivorsitzende Katja Kipping und Linken-Co-Landesvorsitzende Anja Mayer vor Schloss Cecilienhof in Potsdam (v.l.). Quelle: Ulrich Wangemann

Die Vermutung, es handele sich bei dem Schlossbesuch in Begleitung der Brandenburger Linken-Spitze um ein vorhersehbares Wahlkampfmanöver, wies die Parteivorsitzende zurück. „Das ist nicht billig, die Ansprüche der Familie sind nicht bescheiden – es geht nicht um die Kaffeetassen der Oma“, so Kipping.

„Als der Kronprinz einzog, starben Zehntausende in Verdun “

Linken-Spitzenkandidat Sebastian Walter bemerkte zu dem Streit: „Das Schloss gehört uns allen, es ist wichtig, dass es für die Allgemeinheit zugänglich bleibt.“ Der Bau sei Anfang des 20. Jahrhunderts aus öffentlichen Mitteln finanziert worden. Der Kronprinz sei eingezogen, als auf den Schlachtfeldern von Verdun Zehntausende Soldaten ihre Leben ließen. „Hier wirkt so viel Geschichte“, sagte Walter. Auch deshalb müsse der Ort öffentlich bleiben.

Walter warnte auch, die Hohenzollern hätten die Rückgabe von Akten zur Familiengeschichte verlangt. Er sehe darin den Versuch des Hauses, „in alter Manier ins Geschichtsbild einzugreifen“.

Rechtsstreit um Entschädigung könnte wieder aufleben

Die Hohenzollern-Hausleitung befindet sich in außergerichtlichen Verhandlungen mit dem Land Brandenburg, dem Bund und Berlin über die Rückgabe von Kunstgegenständen, Büchern, Dokumenten und anderem historische Material. Die Familie beansprucht auch Wohnrecht für verschiedene Schlösser und Villen –unter anderem für das bildhübsche Schloss Lindstedt in Potsdam.

Das Schloss Lindstedt in Potsdam. Quelle: Friedrich Bungert

Zugleich gibt es seit vielen Jahren einen Rechtsstreit mit dem Land Brandenburg über Entschädigungen für Enteignungen zu DDR-Zeiten. Diesen Rechtsstreit haben beide Parteien im Einvernehmen ruhend gestellt, um außergerichtlich voran zu kommen. Nach Bekanntwerden der umfangreichen Hohenzollern-Forderungen hat das Land nun angekündigt, bei Gericht die Wiederaufnahme des Entschädigungsverfahrens zu verlangen.

Die harte Haltung der Linken gegenüber der Hohenzollern hat Tradition: Die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) hatte schon 1926 einen Volksentscheid zur entschädigungslosen Entscheidung des Hauses angestoßen.

Von Ulrich Wangemann