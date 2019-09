Potsdam

Bei der Landtagswahl in Brandenburg hat die AfD kräftig zugelegt und die CDU in der Wählergunst verloren. Alexander Gauland spricht schon von einer „bürgerlichen Volkspartei“. Das geben die nüchternen Zahlen aber nicht her, meint Forsa-Chef Manfred Güllner im Gespräch mit der MAZ. Die Schwäche der CDU hat aus seiner Sicht auch nichts mit dem Merkel-freundlichen Kurs von Parteichef Ingo Senftleben zu tun.

Herr Güllner, die SPD hat in den letzten Wochen gegenüber den Umfragen noch einmal deutlich aufgeholt. War es richtig von Dietmar Woidke, sich komplett auf AfD einzuschießen?

Es war absolut richtig, sich klar von der AfD abzugrenzen. Es gab ja durchaus Positionen innerhalb der SPD, die vor einer so direkten Konfrontation gewarnt haben, weil die SPD natürlich auch Wählerstimmen an die AfD verloren hat. Woidke hat die Botschaft ausgesendet: Leute, geht wählen! Das war für die Mobilisierung entscheidend. Die SPD hat bei dieser Wahl fast ein Viertel mehr Stimmen geholt als bei der Bundestagswahl von vor zwei Jahren.

Wenn man sich die Karte mit den gewonnenen Direktmandaten anschaut, dann erscheint der Osten und Süden Brandenburgs als AfD-Blau, der Rest als SPD-Rot. Warum ist das Land gespalten?

Von einer Spaltung kann keine Rede sein. Es gibt jedoch eine tiefe Kluft zwischen den Anhängern der AfD und den übrigen Wählern, die sich von den Rechtspopulisten nicht vertreten fühlen und die auch nicht wollen, dass sie Regierungsverantwortung übernehmen. Die Wahlen von Brandenburg und Sachsen haben gezeigt, dass die AfD-Anhänger nach wie vor eine weitgehend homogene, von Männern getragene und verschworene Gemeinschaft sind. Sie misstrauen allen, die anders denken und wählen und fühlen sich benachteiligt.

Trotzdem hat die AfD am deutlichsten zugelegt. Stimmt es nicht, dass sie eine neue Volkspartei im Osten ist?

Von einer „bürgerlichen Volkspartei“ zu sprechen und von einem „Sensationsergebnis“, wie es Alexander Gauland und Andreas Kalbitz tun, ist nüchtern betrachtet falsch. Die AfD ist keine Volkspartei, sie vertritt nach wie vor nur eine Minderheit. Sie hat im Vergleich zur Bundestagswahl in absoluten Zahlen weniger Menschen erreicht. Auf die Gesamtheit aller Wahlberechtigten bezogen haben rund 86 Prozent aller Brandenburger nicht für die AfD votiert. Das wird gerne übersehen. Und es gibt dreimal so viele Nichtwähler wie AfD-Wähler. Über die redet keiner. Dabei sind die natürlich auch frustriert.

Warum werden diese Nichtwähler von den Parteien nicht erreicht?

Es sind im Prinzip Wähler auf Urlaub. Sie warten darauf, dass es wieder ein vernünftiges Angebot von den Volksparteien gibt, so wie sie sich früher dargestellt haben. Sie würden also gerne wählen. Das muss man SPD und CDU vorwerfen: Sie haben sich teilweise von ihren Wählern entfremdet. Wenn die Grünen im Ruhrgebiet heute stärker sind als die SPD, dann ist das doch unfassbar. Ihnen fehlt das Gespür für das, was die Menschen bewegt. Die Parteien sind zu wenig vor Ort präsent und reden zu wenig mit den Wählern.

Die CDU konnte sich anders als in Sachsen in Brandenburg nicht behaupten. Hat Senftlebens klarer Merkel-Kurs der Partei geschadet?

Die CDU hat in Brandenburg nie richtig Fuß fassen können. 2009 hatte die märkische CDU noch 12,9 Prozent aller Wahlberechtigten erreicht, 2014 waren es 10,8 Prozent, jetzt nur noch 9,4 Prozent. Bei Bundestagswahlen, als es also um Angela Merkel direkt ging, hat sie in Brandenburg dagegen immer besser abgeschnitten. Da wurde die CDU von 23,4 Prozent (2013) beziehungsweise 19,4 Prozent (2019) gewählt. Die Zahlen zeigen übrigens, dass die Schwächung der CDU schon vor dem Auftauchen der AfD begann.

Die Linke galt lange Zeit als Protestpartei und Sprachrohr ostdeutscher Befindlichkeiten. Hat diese Rolle jetzt die AfD übernommen?

Ich bin mir nicht sicher. Wenn man AfD-Wähler nach ihren Motiven fragt ergeben sich gewisse Schnittmengen zur Linken. Aber überwiegend kommt bei AfD-Wählern das völkische Gedankengut hinzu. Sie wollen einfach keine Flüchtlinge. Ein Grund für die Schwäche der Linken ist, dass sich das ostdeutsche Milieu langsam auflöst. Sie verliert ihre Basis und kann nicht genügend neue Wähler ansprechen.

Hätte es der Linken genutzt, wenn sie sich in der Flüchtlingsfrage strikter gegeben hätte, so wie es Sahra Wagenknecht fordert?

Sicher darf die Linke in der Sicherheitspolitik und Migration nicht zu blauäugig sein. Das erwarten die Wähler, denen es auch um Sicherheit geht. Aber die innerparteiliche Diskussion um Frau Wagenknecht war auch nicht sonderlich hilfreich.

Die Grünen haben am Ende doch nicht so viele Prozente geholt wie erwartet. Ist der Höhenflug schon vorbei?

Die Grünen haben Direktmandate in Potsdam und Leipzig geholt – das ist ein Erfolg. Es sind erste Schritte hin zu einer gesamtdeutschen Partei. Die Grünen stammen auf dem Milieu der westdeutschen Wohlstandsgesellschaft. Deswegen hatten sie lange Zeit keine Basis in Ostdeutschland. Und daher sollte man den Erfolg nicht kleinreden, selbst wenn sie hinter den Erwartungen geblieben sind.

Die SPD-Abgeordnete Klar Geywitz hat ihren Wahlkreis nicht gewonnen, sie ist im nächsten Landtag nicht vertreten. Was heißt das für ihre Kandidatur als SPD-Vorsitzende?

Ich glaube nicht, dass das bundesweit so stark wahrgenommen wird. Sie segelt auf der bundespolitischen Bühne eher im Schatten von Olaf Scholz. Wenn dieses Duo an die SPD-Spitze gewählt würde, dann wohl eher seinetwegen.

Von Torsten Gellner