Berlin

Vor ein paar Jahren gab es in Berlin-Grunewald noch eine Gymnastikgruppe für Trümmerfrauen, die nach dem Krieg mit Kittelschürze und Eimerkette aufgeräumt haben. Die hat sich aufgelöst, aus Altersgründen. Viele können nicht mehr davon erzählen, wie es damals war, als Deutschland in Trümmern lag. Die Zeitzeuginnen, die sich an die Zeit vor mehr als 70 Jahren erinnern können, sind hochbetagt.

So wie Edith Ringeler (102). Die alte Dame ist erst vor einem Jahr ins Heim gezogen, nach Lichterfelde im Südwesten von Berlin. Ganz in der Nähe, am S-Bahnhof, hat sie damals Steine geklopft. Ihre Kinder sind schon über 80. Manchmal ist sie verwirrt, „tuddelig“, sagt sie. Aber was die Zeit von damals angeht, fließt der Strom der Erinnerung bis in die Nacht. Ob sie von der Zeit nach dem Krieg träumt? „Und wie!“

Edith Ringeler (102 Jahre) lebt in einem Seniorenheim. Quelle: Christopn Söder/DPA

Das Schlimmste sei der Hunger gewesen. Aus Rübenblättern hätten sie damals Spinat gemacht. Der Mann war im Krieg als vermisst gemeldet. Edith Ringeler musste „hamstern“, also Essen beschaffen, wo und wie immer es möglich war. „Ich habe die Hölle durchgemacht, und niemand hat uns geholfen.“ Was sie damit meint, lässt sich nur erahnen. Die Tochter erzählt später, in den Trümmerhaufen von damals seien die Leichen von Kindern gewesen.

Schwere Nachkriegszeit

Edith Ringeler sagt auch den Satz, den viele Deutsche kennen: „Wie die Russen kamen, das war furchtbar.“ Ihre Kinder waren alles für sie. Wie viele ihrer Frauengeneration hatte sie in der Nachkriegszeit ein schweres Leben, man kann es sich sofort als Film vorstellen. Sie ist Jahrgang 1916 – in Deutschland gibt es nicht mehr viele, die von damals erzählen können.

Die undatierte Aufnahme zeigt Trümmerfrauen im Britischen Sektor von Berlin während der Mittagspause. Quelle: dpa

Die zupackende Trümmerfrau mit Kopftuch gehört in das Fotoalbum der deutschen Geschichte, das gerade jetzt zur Feier von 70 Jahren Grundgesetz am aufgeschlagen werden kann – so wie der VW-Käfer und die D-Mark. Man hat ihr in Ost wie West Denkmäler gesetzt, auch das Motiv auf dem 50-Pfennig-Stück erinnerte an sie.

Viele Bilder aus Berlin

Edith Ringeler war eine echte Trümmerfrau. So viele, wie man meinen möchte, gab es aber gar nicht. Der Begriff steht aber auch für einen Mythos. Das liegt vor allem an den Bildern: „Waren die Ruinen schon fotogen, so waren es die Trümmerfrauen erst recht“, schreibt Harald Jähner im Buch „Wolfszeit“ über Deutschland zwischen 1945 und 1955. Er sieht in ihnen „eine Art Nachkriegsfee“.

Forscherin hakt weiter nach

Aber wie groß war ihre Rolle wirklich? Die jüngere Forschung sagt: relativ klein, die Bilder täuschen. „Das gängigste Klischee ist, dass Deutschland von den Frauen aufgeräumt wurde, als die Männer noch im Krieg oder gefallen waren“, sagt Leonie Treber, die den „ Mythos Trümmerfrau“ in einer Doktorarbeit hinterfragte. „Man hat aus eigener Kraft dem Nationalsozialismus etwas entgegengesetzt: Ganz so ist es leider nicht gewesen.“

Edith Ringeler ist noch eine der wenigen, die Berlin einst von Trümmern befreiten. Quelle: Christoph Söder/DPA

Über elf deutsche Städte hat sie geforscht. Eine Erkenntnis: Trümmerfrauen sind ein Berliner und ein ostdeutsches Phänomen. Treber sagt: „Man vergisst einfach, dass die Aufnahmen, die wir heute kennen, fast alle aus Berlin oder der Sowjetisch Besetzten Zone stammen und dass Frauen das mitnichten freiwillig gemacht haben.“

Hilfe auf dem Bau für Lebensmittelkarten

Auch in Berlin waren die Helferinnen kein Massenphänomen: Zu Hochzeiten im Frühjahr 1946 gab es dort laut Treber um die 26.000 Trümmerfrauen bei 500.000 Frauen im arbeitsfähigen Alter. Sie wurden als Bauhilfsarbeiterinnen von den Arbeitsämtern zur Räumung eingesetzt, so kamen sie an Lebensmittelkarten.

Mai 1945 in Berlin: Die Trümmer von im Zweiten Weltkrieg zerstörten Häusern werden abgetragen. Quelle: dpa

Schon das Ausmaß der Schäden – es sollen um die 400 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt gewesen sein – spricht für Treber dagegen, dass es vor allem die Frauen mit Eimerketten waren, die Deutschland aufbauten. Das waren dann doch eher die Baufirmen und die Männer.

Im Osten weiter verbreitet

In der DDR war die Trümmerfrau verbreiteter als im Westen. „Sie wurde mit der Staatsgründung (Oktober 1949) zur Gedenkikone ausgebaut und auch wirklich bis zur Wende als solche genutzt“, sagt Treber. Die Trümmerfrau passte gut zum Sozialismus und zum Wunsch, Frauen in Männerberufe zu bringen.

Bundesverdienstkreuz für 32 Frauen

In der BRD wurde sie zunächst in West-Berlin zum Begriff. 1952 bekamen dort 32 Trümmerfrauen und 17 männliche Arbeiter von Bundespräsident Theodor Heuß das Bundesverdienstkreuz. Zu tun gab es noch reichlich, im selben Jahr finden sich in der „ Berliner Zeitung“ Tipps für die Räumung: „Beim Abputzen der Steine ist folgendes zu beachten: niemals in gebückter Haltung zu arbeiten. Das strengt zu sehr an.“

Zum Mythos wurde die Trümmerfrau im Westen erst spät, in den 80er Jahren. Die Frauenbewegung entdeckte sie als Vorbild. Auch die Politik unter Helmut Kohl spielte eine Rolle. Im Zuge der Rentendebatte und das sogenannte Babyjahr wurden Frauen, die vor 1921 geboren waren, benachteiligt.

Proteste in den 80er Jahren

Das führte zu Protesten, die auf die Lebensleistung der Rentnerinnen verwiesen. „Da wurden alle Frauen, die in der Nachkriegszeit ein hartes Leben hatten, zu Trümmerfrauen“, sagt Leonie Treber. Die Historikerin findet diese Sicht problematisch, da auch deutsche Frauen in den Nationalsozialismus verstrickt waren. „Das kommt in dieser Deutung viel zu kurz.“

Trümmerfrauen 1946 bei Aufräumarbeiten in Berlin. Quelle: dpa

Eine berühmte Trümmergeschichte aus Bayern heißt wie ein Kinofilm von Joseph Vilsmaier, der darin die Geschichte einer Frau in München erzählte. Mit der Aktion „ Rama dama“ wurde 1949 der spätere Münchner SPD-Oberbürgermeister Thomas Wimmer mit dem Spaten in der Hand zur Identifikationsfigur. „Der Ertrag dieser populären Räumaktion, die in München und Bayern auch zum festen Bestandteil der Trümmererinnerung gehört, war jedoch mager“, stellt die Historikerin Marita Krauss in einem Aufsatz fest. Der zuständige Stadtbaurat fand es immerhin gut, dass sich so „die gesamte Bevölkerung doch wenigstens mal mit dem Problem der Trümmerräumung befasst hat“.

Rottenführerin mit zwölf Frauen

Auch das Leben von Anni Mittelstädt (1900–1987) wäre Filmstoff. Sie gründete 1965 den Club der Berliner Trümmerfrauen, den es bis zu ihrem Tod gab. Mittelstädt war in den Schutthaufen eine „Rottenführerin“, sie hatte eine Gruppe von zwölf Frauen unter sich. Die Frauen sprachen sich mit dem Vornamen und „Sie“ an. Die Arbeit war hart: Steine schleppen und sortieren, Schutt abräumen. Blindgänger lauerten, es gab Tote und Verletzte. Erst 1952 legte Mittelstädt die Spitzhacke und Schaufel weg – so war es in einer Ausstellung über „ Berlin – Stadt der Frauen“ zu lesen.

Adenauer und Erhard – große Namen

Detailliert kann sich Edith Ringeler, die betagte Trümmerfrau, nicht mehr erinnern. Munter erzählt sie aber von dem Mann, den sie nach 15 Jahren allein mit den Kindern kennenlernte, einen Geschäftsmann, der mit Bockwurst sein Geld machte. Auch auf die zwei großen Namen der westdeutschen Nachkriegsgeschichte lässt sie nichts kommen: auf den Kanzler Konrad Adenauer und den Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. Die hätten fürs Volk etwas getan. „Wir waren doch am Boden.“

Von Caroline Bock