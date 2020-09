Fotograf gewürgt? Staatsanwalt prüft Verdacht von Polizeigewalt

Potsdam

Die Staatsanwaltschaft Potsdam prüft einen Fall von mutmaßlicher Polizeigewalt gegen einen Journalisten. Ein Beamter der Polizeidirektion West soll den auch für die MAZ tätigen Fotografen Julian Stähle zu Boden gerungen und gewürgt haben – der Journalist hat die Szene zufällig auf Video aufgenommen, weil seine Kamera während des Zwischenfalls weiter lief. Die MAZ hat das Video in Augenschein genommen.

Es ging um einen SEK-Einsatz

Die Szene ereignete sich am Rande eines SEK-Einsatzes in Treuenbrietzen ( Potsdam-Mittelmark) im September 2019. Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter hatte sich in einem leerstehenden Gebäude in Treuenbrietzen versteckt, die Polizei wollte ihn dort stellen. Fotograf Stähle stand am Rande eines Sperrkreises und zoomte aufs Gelände. Dabei geriet er mit dem zur Bewachung der Absperrung abgestellten Beamten verbal aneinander. Es ging um den Platz, der dem Journalisten von der Polizeipressestelle zugewiesen worden war.

Der Journalist bekommt schwer Luft

In dem Video ist zu hören, wie Stähle den Beamten nach seinem Namen beziehungsweise dessen Dienstnummer fragt, weil er sich bei seiner Arbeit behindert fühlt. Der Beamte verweigert die Auskunft. Daraufhin sagt der Fotograf: „Sie werden ja wohl wissen, wie ihr Name ist!“ Plötzlich kippt das Stativ, Schreie sind zu hören. Die weiter laufende Kamera filmt den Beamten, der offensichtlich auf Stähle kniet. Dabei brüllt der Polizist: „Ich lasse mich nicht beleidigen, Kumpel!“ Stähle röchelt, offenbar bekommt er schwer Luft. Irgendwann lässt der Beamte von dem Berichterstatter ab, man sieht andere Polizisten im Hintergrund.

Die Sache hatte bereits ein gerichtliches Nachspiel – und das könnte Folgen für den übergriffigen Polizisten sowie für einen Kollegen haben. Der Polizist hatte den Journalisten wegen Widerstandes gegen Vollzugsbeamte angezeigt. Am Amtsgericht Brandenburg/Havel fand am 14. August der Prozess statt. Er endete mit einem Freispruch für den Fotografen. Der Polizeibeamte hatte im Zeugenstand ausgesagt, Stähle habe ihn angegriffen und an der Schulter mit der Kamera geschlagen. Dann sei der Journalist von selbst rückwärts gestürzt. Ein Kollege des Beamten bestätigte diese Version.

Die Kamera lief mit

Beide wussten offenbar nicht, das der Vorfall aufgezeichnet worden war und diese Version nicht haltbar war. Als der Verteidiger Stähles Video überraschend als Beweismittel in die Verhandlung einbrachte, kippte die Stimmung. Der junge Beamte, der die Version seines Kollegen bestätigt hatte, klappte nach einigen Fragen von Stähles Anwalt infolge einer Kreislaufschwäche zusammen und musste mit dem Rettungswagen abgeholt werden.

Anwalt: Polizisten decken einander

Von Amts wegen hatte die Staatsanwaltschaft ihrerseits Anzeige gegen den Polizisten wegen Körperverletzung im Amt erstattet – das ist üblich so bei der Untersuchung strittiger Vorgänge. Dieses Verfahren war eingestellt worden, im Licht der neuen Erkenntnisse dürfte es aber wieder aufgegriffen werden. Stähles Anwalt Sebastian Wendt kündigt an, er werde nach Lektüre des schriftlichen Urteils auch Schritte gegen mindestens vier Beamte einleiten, die den Vorfall gesehen, in den Akten aber ihren Kollegen nicht belastet hätten. „Schlimm ist, dass man sich gegenseitig deckt und dass keiner die Courage hat, in der Hauptverhandlung zu sagen, wie es wirklich war – das findet kein Richter und Staatsanwalt lustig.“

Staatsanwaltschaft fordert Video an

Wilfried Lehmann, Chef der Staatsanwaltschaft Potsdam, sagte auf Anfrage: „Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat nun vom Gericht das Video angefordert, um es genau auszuwerten.“ Der Staatsanwaltschaft Potsdam habe dieses Video weder in dem Ermittlungsverfahren gegen den Journalisten noch in dem Verfahren gegen den beteiligten Polizeibeamten zur Verfügung gestanden. Es sei erstmals während der Gerichtsverhandlung zur Verfügung gestellt worden. „Es konnte daher bei den Ermittlungen auch nicht berücksichtigt werden“, sagte er.

Im Polizeipräsidium in Potsdam wartet man nun ebenfalls auf das Video. Sprecher Torsten Herbst sagte: „Wir werden den Sachverhalt prüfen, das ist aber erst möglich, wenn uns die Aufnahmen vorliegen.“ Sollten sich die Vorwürfe gegen die Beamten bestätigen werde man disziplinarrechtliche Konsequenzen prüfen. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, sei auch klar: „Unangemessene Gewaltanwendung wird nicht geduldet in der Brandenburger Polizei“, so Herbst.

