Wölfe, Hirsche, Wildschweine, Dachse, Heldhasen und Füchse: Mehr als 100.000 Mal haben Tiere in den vergangenen 15 Jahren die Wildbrücken im Land Brandenburg nachweislich überquert. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Grünbrücken-Report des Landeskompetenzzentrums Forst Eberswalde (LFE) hervor. Anlass für den Bericht ist das seit 15 Jahren laufende Monitoring der Tierbewegungen auf den Bauwerken, die über Autobahnen und Schnellstraßen führen.

So haben bei Niemegk ( Potsdam-Mittelmark) seit dem Jahr 2012 13.000 Stück Damwild die neue Brücke über die A9 genommen, gefolgt von 8100 Stück Schwarz- und 1570 Stück Rehwild. 739 Rotfüchse wurden gefilmt, 261 Dachse und 118 Wölfe. Dazu kommen 14 Waschbären, zehn Marder und ein Storch.

265 mal überquerten Wölfe die A13

Über die A13 bei Teupitz ( Dahme-Spreewald) liefen seit 2012 mit Hilfe der Wildbrücke 1612 Feldhasen und 326 Kraniche sowie ein Nutria. 265 Wölfe fing die Kamera ein, außerdem 1700 Wildschweine und 164 Dachse.

Zur Galerie Der Landesforstbetrieb zeichnet die Wildbewegungen auf Grünbrücken auf – hier eine Auswahl von Bildern aus den Fotofallen.

18 Prozent der Passanten waren Menschen, obwohl ihnen die Überquerung untersagt ist. Dies schreckt nach Einschätzung der Forstfachleute die Wildtiere ab, zumal die Spaziergänger Hunde bei sich hatten oder auf Pferden ritten. Andere waren auf dem Motorrad oder auf geländegängigen Quads unterwegs. Die Verfasser des Berichts gehen davon aus, dass die Wildbrücken als Abkürzungen über die Autobahn genutzt werden. Sie schlagen vor, Fahrzeuge mit Hilfe von Baumstamm-Barrieren an den Rampen vom Überqueren abzuhalten.

Kameras lieferten auch Bilder von Elch

„Es ist absolut wichtig, dass wir die Brücken haben, denn die Lebensräume der Tiere werden durch die Straßen zerschnitten“, sagt Jan Engel vom Landesbetrieb Forst. Die Kameras auf den Brücken hätten gerade in der Anfangszeit nach ihrer Erbauung die ersten Bilder von wandernden Wölfen geliefert. Auch ein Elch sei den Fotoautomaten vor die Linse gelaufen.

Brandenburg verfügt aktuell über zehn Wildbrücken. Auf fünf davon läuft derzeit noch eine systematische Auswertung der Wildbewegungen – die im Bericht genannten Zahlen geben also nur einen Teil der Wildbewegungen wieder. Laut Landesbetrieb wird ein Monitoring vor allem in den ersten Jahren nach Bau der 50 Meter breiten Übergänge betrieben, damit die Forstexperten sehen können, wie der künstliche Pfad angenommen wird. In die aktuelle Detailauswertung sind seit September 2012 Erkenntnisse von drei Grünbrücken über A9, A13 und A12 (seit August 2013) eingeflossen.

Von Ulrich Wangemann