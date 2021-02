Potsdam

Rund 3000 Fotos haben die MAZ-Redaktion in den letzten Monaten erreicht. Alle Teilnehmer wollten sich mit ihrem Bild um das „Leserfoto des Jahres“ bewerben – oder in einer der acht weiteren Kategorien des Wettbewerbs „Augenblicke 2020“ gewinnen, darunter erstmals auch eine zu Corona sowie ein Sonderpreis für Instagram-Beiträge.

In den vergangenen Jahren haben wir alle prämierten Fotografinnen und Fotografen zur Siegerehrung in das Potsdamer UCI-Kino an der Langen Brücke eingeladen und die Bilder in den Bahnhofspassagen ausgestellt. Aufgrund der Pandemie sind zur Zeit derartige Veranstaltungen nur eingeschränkt möglich. Deshalb haben wir uns entschieden, die Preisverleihung nun digital stattfinden zu lassen.

Sie können sie am Freitag (19. Februar) um 18 Uhr hier im Video verfolgen. Moderieren wird MAZ-Chefredakteur Henry Lohmar, die Gewinnerinnen und Gewinner werden live zugeschaltet. Wir zeigen Ihnen die besten Bilder aus den einzelnen Kategorien und erläutern, warum sich die Jury gerade für dieses Foto entschieden hat. Auf dieser Seite können Sie sich schon jetzt durch alle Fotos klicken, die in diesem Wettbewerbs-Jahrgang eingereicht wurden. Viel Spaß dabei!

Von MAZonline