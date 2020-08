Potsdam

Nicht auszudenken, wozu Frank Böttcher Mitte der Neunziger Jahre bereit war: Er ließ sich „die Mähne scheren“, weil er hoffte, dadurch „seriöser zu wirken und kreditwürdiger zu sein“. Den Banken konnte der angehende Verleger kulturhistorischer Bücher dennoch kein Startkapital entlocken. Heute blickt er auf 500 Titel und 25 Jahre Lukas Verlag zurück und erzählt: „Später verzichtete ich auf jegliche Business- und PR-Spielchen und ließ zur Freude meiner Frau auch die Haare wieder sprießen. Die Sparkasse hielt mich irgendwann doch für vertrauenswürdig.“

Plaudert freiheraus

Buchverlage betrachten sich gern als Nabel der Welt. Und wenn sie sich selbst eine Festschrift widmen, wird viel Weihrauch unter die Druckerschwärze gemischt. Frank Böttcher sieht man das gerne nach, a) weil er wirklich ein Held ist, der das scheinbar Unmögliche wahr macht, b) weil er freiheraus aus dem Nähkästchen plaudert und c) weil er seinen soliden akademischen Anspruch mit einer flotten journalistischen Schreibe verknüpft.

Risiken auf eigene Rechnung

Ohne die Berolinensien und Brandenburgica des Lukas Verlags wäre die märkische Kulturlandschaft beträchtlich ärmer. Im Lukas Verlag (Jahresumsatz: etwa 300 000 Euro) erscheinen jedes Jahr Bücher, auf die Landes-, Kunst-, Architektur- und Kulturhistoriker noch in 50 Jahren zurückgreifen werden. Dabei erweisen sich Schriftenreihen wie die über die 16 vergessenen Zisterzienserklöster in Brandenburg (30 Titel) oder die über die Backsteingotik (10 Titel) gar nicht so sehr als Abenteuer. Sie machen viel Arbeit, aber ihre Finanzierung ist durch Zuschüsse oder Abnahmegarantien in der Regel vor Erscheinen festgezurrt. Schlaflose Nächte bereiteten dem Verleger vielmehr die Projekte auf eigene Rechnung.

Nicht jede Region läuft gut

Eine Dokumentation über die Herrenhäuser des Havellandes erwies sich 2001 als gut nachgefragt. Als zehn Jahre später ein vergleichbar aufwändiger Band zu den Herrenhäusern im Landkreis Teltow-Fläming herauskam, war das ein krasses Minusgeschäft. Böttcher musste erkennen, „dass man in den ostdeutschen Regionen und Orten sehr unterschiedlich an der eigenen Geschichte und kulturellen Identität interessiert ist“.

Ständig droht die Insolvenz

In seiner Bilanz „Belegexemplar. 25 Jahre Lukas Verlag“ erfährt der Leser, wie viel Glück auch der tüchtigste Verleger braucht, um eine ständig drohende Insolvenz abzuwenden. Böttcher versammelt in dem Buch launige Anmerkungen zu 50 Büchern sowie 15 Rundbriefe, die er seit 2006 jährlich an seinen großen Freundeskreis gerichtet hat. Auch im wirklichen Leben gelingt ihm ein Spagat zwischen Berlin und Brandenburg. Der Lukas Verlag residiert recht beengt in der Kollwitzstraße im Prenzlauer Berg. Auf einem Hof in dem Prignitz-Dorf Rosenwinkel hat sich Böttcher ein zweites Zuhause geschaffen.

Jauchs Empfehlung rettete den Verlag

Das letzte Stündlein des Lukas Verlages hatte 2005 bereits geschlagen. Der einzige Mitarbeiter war entlassen und Böttcher saß auf 55 000 Euro Schulden. Da hielt ein Promi in Elke Heidenreichs ZDF-Fernsehsendung „Lesen!“ das kleine Bändchen „ Emmi Bonhoeffer“ in die Kamera. „ Günther Jauchs nicht einmal fünfminütiger, eigentlich sogar etwas konfuser Fernsehauftritt bedeutete die Rettung des Verlages. Hatten wir zuvor knapp 1000 Exemplare verkaufen können, brachten wir es schließlich auf die Spiegel-Bestsellerliste und auf gut 20 000 Exemplare“, so Böttcher.

Alles aus einer Hand

Voller Leidenschaft für seinen Beruf berichtet er, wie halsbrecherisch und prekär es ist, Bücher zu ermöglichen. Anders als in Konzernverlagen bleibt im Lukas Verlag die Produktion eines Titels in einer Hand, angefangen vom Lektorieren bis hin zur Gestaltungs- und Satzarbeit. Ein Buch über den Dissidenten Eugen Mühlfeit, der im Kalten Krieg in die Fänge vieler Geheimdienste geriet, brachte dem Verlag 2009 kostspielige gerichtliche Auseinandersetzungen ein. In überregionalen Zeitungen wurde darüber debattiert, aber es wurden nur 216 Exemplare verkauft.

Der Zeit leider voraus

Gerade zeitgeschichtliche Themen erwiesen sich wiederholt als Flop. „Beim Kleinen Trompeter habe ich immer geweint. Kindheit in der DDR“ hieß ein Titel, mit dem der Lukas Verlag 2003 die „ostdeutsche Befindlichkeit, Vielfalt und Brüchigkeit“ verdeutlichen wollte. Der Band wurde damals kaum bestellt und Böttcher sah sich gezwungen, den Rest der ersten Auflage zu verramschen. „Ich erkläre mir den Misserfolg damit, dass wir damals mit dem Thema einfach zu früh dran waren. Angesichts der AfD-Erfolge herrscht ja ein großes Rätselraten über den Ostdeutschen als solchen, über jenes eigenartig störrische Wesen…“, resümiert Böttcher heute.

Ein geselliger Büchermensch

In dem Buch erfährt der Leser viel über die Persönlichkeit des gebürtigen Wittenbergers, der 1985 als Kunst- und Deutschlehrer zunächst eine Unikarriere einschlug. Böttcher ist ein recht geselliger Mensch, der sich auch noch Hobbys leistet. Mit Freunden trifft er sich regelmäßig zum Aktzeichnen oder Doppelkopfspielen. Auch über die Reisen mit seiner Frau und über gute Romane und Filme berichtet der Sachbuch-Verleger beherzt. Bisher hat Böttcher kaum ein Deutschland-Konzert von Bob Dylan ausgelassen, wenn ihn nicht gerade ein Bandscheiben-Vorfall plagte. Über den Songwriter hat er etliche Regalmeter CDs und Bücher zusammengetragen. Eines davon stammt auch aus seinem eigenen Verlag.

Viele verlegerische Großtaten

Fragt man ihn nach Erfolgen und verlegerischen Großtaten, ist er um Antworten nicht verlegen. „Die Stadt Berlin in der Druckgrafik 1570-1870“ heißt eine zweibändige Ausgabe, die heute für 400 Euro gehandelt wird. Und die fünfbändige Bestandsaufnahme aller „Gärten und Parke in Brandenburg“ gilt ebenfalls als Standardwerk. Die Kosten kamen jedenfalls wieder rein. Als sein „allerliebstes Kind“ nennt Böttcher die Erlebnisberichte „Unerkannt durch Freundesland. Illegale Reisen durch das Sowjetreich“. Aber auch das Buch „Durchgangszimmer Prenzlauer Berg“ mit Berichten über das Leben im Ostberliner Szenebezirk in den 1970er und 80er Jahren erfüllt ihn mit Stolz. „Aber der eigentliche Erfolg ist, dass es den Lukas Verlag nach 25 Jahren noch gibt!“

info Frank Böttcher: Belegexemplar. 25 Jahre Lukas Verlag. Lukas, 204 Seiten, 15 Euro.

