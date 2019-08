Potsdam

Der Verein „Frauen aufs Podium“ will Frauen in Brandenburg ermutigen, sich in der Politik zu engagieren. „Gesetzliche Regelungen allein helfen noch nicht, die Gesellschaftsstrukturen zu verändern. Es muss auch in den Köpfen ankommen“, sagte die Vereinschefin und Diplom-Politologin Bettina Praetorius der MAZ.

Trotz grundgesetzlich festgeschriebener Gleichberechtigung seien Frauen weiter unterrepräsentiert. Das zeige sich allein daran, dass es mit Malu Dreyer und Manuela Schwesig (beide SPD) derzeit nur zwei Ministerpräsidentinnen gibt. Mit einer nun gestarteten Reihe von Workshops will der Verein Frauen dabei unterstützen, in der Politik Fuß zu fassen.

Es gehe dabei um grundlegendes Wissen zu Kommunal- und Landtagswahlen, aber auch um praktische Themen wie Verhandlungsführung, gesellschaftliche Visionen entwickeln oder durch Reden überzeugen, hieß es. Mitfinanziert werden die Veranstaltungen vom brandenburgischen Frauenministerium.

Parité-Gesetz wirkt noch nicht zur Landtagswahl

„Wir sind schon auf einem guten Weg“, sagte Praetorius und verwies auf das in Brandenburg verabschiedete Parité-Gesetz. Es schreibt künftig eine Frauenquote für Wahllisten vor. Auf Landesebene wird das Gesetz aber erst in fünf Jahren greifen. Nicht allein deswegen gebe es für die Stärkung der Frauen in der Politik noch genügend zu tun, so Praetorius.

Familiengerechte Arbeitszeiten, barrierefreie Verkehrsmittel, Wickelräume in öffentlichen Einrichtungen oder beleuchtete Gehwege stünden bei Männern meist nicht ganz oben auf der Agenda. Genauso wenig wie Kitaplätze, nahegelegene Schulen, Betreuungsmöglichkeiten für Alleinerziehende oder eine bessere Bezahlung weiblicher Pflegekräfte. Auch ökonomisch seien Frauen noch benachteiligt.

Verein will auch Parteien unterstützen

Der weiblichen Blick auf die Gesellschaft und die Wünsche der Frauen bilden den Schwerpunkt der ersten Aktionswochen. „Es geht um Empowerment der Frauen“, sagte Praetorius. Kommendes Jahr will der Verein in seinen Aktionen dann auch die Parteien einbinden, um mit ihnen zu untersuchen, wie Strukturen verändert werden müssen, damit Frauen mehr am politischen Leben teilnehmen können. Unter anderem wird es dabei auch um die Vereinbarung von Beruf und Karriere gehen.

Zu den konkreten Forderungen für politisch aktive Frauen könnte dann gehören, auf Sitzungen in den Abendstunden zu verzichten und diese durch gute Vorbereitungen effektiver zu machen.

Termine Workshops: 24.08 und 14.09. in Eberswalde ( Barnim) und am 16.11. in Potsdam.

Von Rüdiger Braun