Frauen entdecken die Jagd für sich

Beelitz

Am frühen Morgen ist es am Schönsten. Besonders an Tagen, wenn noch Nebel über den Wiesen des Naturparks Nuthe-Nieplitz liegt und gleichzeitig die ersten Sonnenstrahlen auftauchen. Aber die Abenddämmerung ist fast genau so schön. Fragt man Anja Kotsch, was an ihrem Hobby so reizvoll ist, spricht die Jägerin nicht vom Triumph, ein Reh oder Wildschwein mit einem sauberen Blattschuss zur Strecke gebracht zu haben, sondern von der Natur, von der Landschaft mit ihren weitläufigen Wiesen, den Seen und Tümpeln, dem Zwitschern und Pfeifen der Vögel.

Seit Mai 2017 hat die 55-Jährige den Jagdschein. Anlass für die Ausbildung war nicht, wie so oft, der Vater oder Opa, die auch schon Jäger waren, sondern Darek. Der Kleine Münsterländer war eigentlich als Familienhund gedacht; aber Kleine Münsterländer sind Jagdhunde, Hunde mit Beruf sozusagen. „Ich habe gemerkt: Er war nicht ausgelastet“, sagt Anja Kotsch, während Darek lebhaft das Revier um den neu erbauten Hochsitz bei Rieben erkundet. Also haben sich Anja Kotsch und ihr Mann zum Jägerkurs angemeldet.

Der Kleine Münsterländer Darek ist von Natur aus ein guter Jagdhund. Quelle: Stephan Laude

Unter den 25 Teilnehmern waren fünf Frauen. Diese 20 Prozent entsprechen dem bundesdeutschen Durchschnitt unter Jagd-Neulingen. Bei der Gesamtzahl sieht es anders aus: Von 384.000 Jagdscheininhabern in Deutschland sind nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes (DJV) sieben Prozent Frauen. Aber: Vor 25 Jahren betrug er nur ein Prozent. „Der Anteil steigt stetig an“, sagt DJV-Sprecher Torsten Reinwald. Häufiger als Männer nennen Frauen als Grund für ihr Hobby den Jagdhund. Wer einen Jagdhund ausbilden will, muss auch einen Jagdschein haben.

Dass der Frauenanteil steigt, liege auch an der Ausrüstung, sagt Anja Kotsch. Die Waffen seien leichter als früher, genau wie die wetterfeste Kleidung. Schwere Lodenmäntel sind nur noch was für den Hubertustag, wenn die Jäger ihres Schutzheiligen gedenken. Und wie ist das mit dem Schießen? Schießen Frauen anders als Männer? Es gilt doch für alle, dass der erste Schuss präzise treffen muss, damit sich das Tier nicht verwundet durch die Landschaft schleppt. Anja Kotsch zögert ein wenig mit der Antwort: „Frauen halten sich beim Jagen vielleicht etwas zurück.“ Bei ihr sei der erste Schuss ein bisschen zögerlich gewesen. Aber auch die langgedienten Jägerinnen und Jäger würden erzählen, dass sie zu Beginn aufgeregt waren.

„Bei uns weiß man genau, was auf den Tisch kommt“

Bei erlegten Aasfressern wie Wildschweinen ist vor dem Verzehr eine amtliche Trichinenuntersuchung vorgeschrieben. Dazu wird eine Probe entnommen. Rehwild kann sofort verarbeitet werden. In der Familie von Anja Kotsch ist ein Reh in nur zwei Stunden küchenfertig – gut, wenn man einen gelernten Koch als Ehemann hat. „Bei uns weiß man genau, was auf den Tisch kommt. Mehr Bio geht nicht“, sagt Anja Kotsch. Umfragen unter Teilnehmern von Jagdkursen bestätigen, dass die Fleischqualität für viele Jäger ein wichtiger Grund für ihr Hobby ist. „Bei Frauen liegt Wildbret auf Platz drei, bei Männern auf Platz vier“, sagt DJV-Sprecher Torsten Reinwald.

Anja Kotsch und ihr Mann haben gemeinsam die Jägerausbildung absolviert. Der Kurs dauerte fast ein Dreivierteljahr – jede Woche vier Stunden – und war anspruchsvoll. Die Tiere und ihre Lebensweise, Bäume, Sträucher, Gräser, Jagdrecht, Umgang mit den Waffen – Kurse, bei denen sämtliche Teilnehmer schon im ersten Anlauf die Prüfung bestehen, sind selten.

Kein preiswertes Hobby

Jagen ist ein vergleichsweise teures Hobby. Die Jagdverbände verweisen trotzdem gern darauf, dass Menschen aus fast allen Schichten der Bevölkerung auf den Mitgliederlisten stehen, auch Studenten. Anja Kotsch und ihr Mann – beide Betriebswirte – sind Geschäftsführer einer Firma in Potsdam, die bundesweit Abrechnungsleistungen für Zahnärzte und Kieferorthopäden anbietet.

Außerdem gehört zum Portfolio der Firma: Business Coaching. Seit kurzem wird das Coaching auch für Schulabgänger, die noch nicht wissen, welchen Beruf sie erlernen sollten, angeboten. Anja Kotsch will den jungen Leuten Werkzeuge in die Hand geben, das Richtige zu finden. Frauen, sagt sie, streben oft „Berufe an, die helfend sind“. Doch der Verdienst ist relativ niedrig. Sie rät Schulabgängerinnen eher dazu, mal ein Praktikum in einer Tischlerei zu absolvieren. Da zeigen sich Parallelen: Die Jägerei war auch mal fast reine Männersache.

Von Stephan Laude