Potsdam

Weibliche Abgeordnete aller Parteien des Brandenburgischen Landtags mit Ausnahme der AfD haben sich in einer gemeinsamen Erklärung für das neue Paritätsgesetz ausgesprochen. Das Brandenburger Landesverfassungsgericht entscheidet am Donnerstag, 20. August, über die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes. Nach diesem müssen bei Landtagswahlen die Kandidatenlisten der Parteien abwechselnd und zu gleichen Teilen mit Männern und Frauen besetzt werden. Die elf Abgeordneten schreiben, das Land brauche mehr Frauen, die in Parlamenten mitentscheiden. „Wir setzen auf ein progressives Urteil des Gerichts und hoffen auf eine ernsthafte Abwägung von Wahlrechtsgrundsätzen und Gleichstellungsauftrag.“

Lesen Sie auch:

Von Rüdiger Braun