Potsdam

Verena Letsch ist Referentin für Koordination, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit beim Frauenpolitischen Rat Brandenburgs. Ein Gespräch über Hausarbeit und weiblich besetzte Berufe, die Wertschätzung brauchen.

Das Thema der diesjährigen Frauenwoche ist „Superheldinnen am Limit“, wie kam es zu diesem Schwerpunkt?

Verena Letsch: Die letzten Monate haben noch mal stärker deutlich gemacht, was wir im Grunde schon wussten: Es sind nach wie vor die Frauen, die die Hauptlast vieler Familien schultern. Kinderbetreuung, Hausarbeit und Lohnarbeit. Die Krise hat gezeigt, dass es da nicht genug Wertschätzung gibt. Mit dem Thema Superheldinnen wollen wir genau diesen Frauen die Wertschätzung zu kommen lassen, die sie verdienen.

In dem Motto steckt also schon eine Forderung drin?

Genau, wir sagen: Frauen sind am Limit, und so geht es nicht weiter. Gerade am Anfang der Pandemie ging es viel um die systemrelevanten Berufe, da wurde schnell deutlich, dass diese vor allem von Frauen erledigt werden. Diese Frauen arbeiten oft unter schlechten Bedingungen. Uns ist es wichtig, dass wir anders aus der Pandemie herausgehen, als wir hineingegangen sind: Die systemrelevanten Berufe müssen anders wertgeschätzt werden.

Unabhängig von systemrelevanten Berufen, was hat sich generell für Frauen während der Krise verändert?

Frauen, die eh schon belastet sind, haben es nun noch mal schwerer. Alleinerziehende, die Kurzarbeitergeld bekommen, geraten in finanzielle Probleme. Akademikerinnen veröffentlichen weniger Texte als Männer in der gleichen Position. Viele Frauen haben ihre Arbeitszeit verkürzt. Mehr Frauen verzichten auf Karrierechancen.

Aus dem Gleichstellungsbericht für Brandenburg geht hervor, dass überdurchschnittlich viele Frauen in Vollzeit arbeiten. Hat das Land also weniger Probleme mit Ungleichheit als andere Bundesländer?

Im Osten von Deutschland ist die Erwerbstätigkeit von Frauen historisch verankert. Frauen arbeiten hier schon immer viel. Gleichzeitig wissen wir, dass Hausarbeit und Kindererziehung noch obendrauf kommt. Man könnte also sagen, dass Frauen in Brandenburg tatsächlich noch mehr belastet sind.

Müssten Männer da nicht mehr Verantwortung übernehmen?

Männer könnten solidarischer sein und mehr Sorgearbeit übernehmen, aber das ist in unserer Gesellschaft nicht immer leicht. 43 Prozent der Väter in Brandenburg gehen in Elternzeit. Davon nutzen aber 76 Prozent nur die zwei Elterngeldmonate. Ich kenne viele Männer, die eigentlich mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen möchten, aber in vielen Betrieben ist es noch immer verpönt, wenn der Mann lange in Elternzeit bleibt. Grundsätzlich sehen wir aber eher die Frage nach besserer staatlicher Unterstützung.

Wie könnte diese aussehen?

Wir brauchen mehr Schutzkonzepte für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, mehr Frauen in der Politik und bessere Arbeitsbedingungen und Löhne in systemrelevanten Berufen.

Von Gesa Steeger