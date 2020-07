Frauenleiche in Berliner Wohnung gefunden - Partner ebenfalls tot

Berlin/Neuruppin

In Berlin-Moabit ist eine Frau umgebracht worden. Der Partner der 52-Jährigen hat sich in Brandenburg selbst getötet, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Zunächst sei am späten Mittwochabend die Leiche der 52 Jahre alten Frau in einer Wohnung in der Calvinstraße gefunden worden, hieß es. „Den ersten Erkenntnissen zufolge soll sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein“, erklärte die Polizei.

Toter in Ferienhaus im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gefunden

„Einige Zeit später“ hätten Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg den 53 Jahre alten Lebenspartner der Toten gefunden: tot in einem Ferienhaus im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, hieß es weiter. Bei ihm sei derzeit von einem Suizid auszugehen.

Mit Auto aus Berlin geflüchtet

Ein Sprecher erteilte auf Nachfrage keine weiteren Informationen - auch nicht zu den Umständen, die zum Fund der getöteten Frau führten. Jetzt ermittelt eine Mordkommission. Über den Fund der getöteten Frau hatte zuvor die B.Z. (online) berichtet. Demnach soll der mutmaßliche Täter mit dem Auto aus Berlin geflüchtet sein.

Anmerkung der Redaktion Wir berichten in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Daher möchten wir auf Folgendes hinweisen: Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden, gibt es Hilfe. Unter der kostenlosen Hotline 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 können sie anonym mit Beratern sprechen, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

