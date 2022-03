Potsdam

Beide Frauen entschieden sich für die Politik. Beide gehören ganz unterschiedlichen Generationen an. Beide trennen fast 50 Jahre. Die eine ist die jüngste Abgeordnete im Landtag, die andere eine erfahrene Ex-Politikerin. Unser Doppel-Interview zum Frauentag.

Wie wichtig ist Ihnen der Frauentag?

Anita Tack: Sehr wichtig. Das ist für mich ein besonderer Tag. Ich habe versucht, schon in der DDR, mich stets an einer Äußerung von Clara Zetkin zu orientieren, die 1910 den Internationalen Frauentag erstmals vorgeschlagen hatte. Frauenrechte sollten nie gegen die Männer, sondern nur mit ihnen durchgesetzt werden, sonst werde es gesellschaftspolitisch schwierig. Dieser kluge Satz gilt heute noch. Daran hat sich nichts geändert.

In der DDR gab’s zum Frauentag immer eine Blume

Wie haben Sie den Tag damals in der DDR erlebt? Er war eine feste Institution mit vielen Ritualen.

Tack: Eine Blume gab es immer. Obwohl es in DDR-Zeiten schwer war, im März frische Blumen zu bekommen. Meist eine Orchidee oder Freesien. Es war ein Ehrentag für uns Frauen. Ich war Chefin im Büro für Territorialplanung des Bezirkes Potsdam und wir haben diesen Tag immer gemeinsam auf einer Exkursion verbracht. Das war gut fürs Kollektiv und Bildung gab’s dazu. Ich fühlte mich da sehr wohl, ging es doch um Anerkennung und Würdigung der Leistungen von uns Frauen.

Frau Budke, verbinden Sie diesen Tag auch mit Blumen und Clara Zetkin?

Ricarda Budke: Nein, gar nicht. Ich habe es auch nicht so mit Schnittblumen und Geschenken. Es ist für mich definitiv kein Tag zum Feiern. Ich will auch keine Würdigung meiner Lebensleistung, dafür bin ich zu jung.

„Der Frauentag ist ein Tag zum Kämpfen“

Was dann?

Budke: Es ist ein Tag zum Kämpfen, zum Auf-die-Straße-gehen. Ich will an diesem Tag auf Missstände hinweisen, denn die Gleichberechtigung aller Geschlechter ist noch lange nicht erreicht. Frauen stecken öfter zurück als Männer, wenn es um Familie und Haushalt geht. Gewalt gegen Frauen ist ein großes Thema. Ich habe eher die Haltung, dass an jedem Tag Frauentag sein müsste.

Aber ist Gleichberechtigung für viele nicht eine Selbstverständlichkeit geworden?

Tack: Nein! Frauen bekommen zum Beispiel für die gleiche Arbeit immer noch bis zu einem Drittel weniger Lohn als Männer. Wir haben in Grundgesetz und Landesverfassung die Gleichberechtigung gut verankert. Aber sie wird noch lange nicht wirklich gelebt.

Budke: Ich erinnere daran, dass das Frauenwahlrecht keine Selbstverständlichkeit ist. Es musste von Frauen hart erkämpft werden. Na klar, hat sich seither viel geändert und es wurde viel erreicht. Wie jüngst die Streichung des Paragrafen 219a, damit Ärztinnen und Ärzte über Abtreibungen informieren können ...

Abtreibung ist illegal, aber straffrei

Tack: … aber der Paragraf 218 wurde in der DDR bereits 1972 abgeschafft. Das war ein großer Schritt für die Selbstbestimmung der Frau. Mit dem Einigungsvertrag haben wir den §218 wieder und bis heute noch! Was ein Unding und eine massive Einschränkung der Selbstbestimmung der Frau ist.

Budke: Ja klar. Abtreibung ist nach wie vor illegal, sie ist nur straffrei. Wir sind noch weit entfernt von wirklicher Gleichberechtigung.

Grünen-Abgeordnete Ricarda Budke. Quelle: Detlev Scheerbarth

Die Pandemie trifft besonders Familien mit Kindern und Mütter deutlich stärker als Väter, wie Studien zeigen. Würden Sie sagen, dass Corona für die Gleichberechtigung ein Rückschritt ist?

Budke: Ja, auf jeden Fall. Es wurden zugleich Lücken aufgezeigt, die wir schon vorher hatten. Wie die unzureichende Unterstützung von Frauen in Not, es fehlen Plätze in Frauenhäusern. Das hat sich mit Corona noch einmal verschärft.

Tack: Die Lasten der Pandemie wurden ganz klar auf dem Rücken der Frauen ausgetragen. Sie hatten die Betreuung der Kinder zu tragen, waren oft zugleich im Homeoffice tätig und mussten den Familienalltag organisieren. Und Frauen haben vor allen die schweren Lasten bei der Betreuung der Menschen in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen getragen.

„Frauen müssen bei der Flucht die Hauptlast tragen“

Budke: Aktuell sehen wir, in welche furchtbare Situation Frauen in Kriegssituationen geraten. Viele Frauen, die zu uns kommen, sind zudem traumatisiert. Wir müssen uns als Land um sie kümmern.

Tack: Frauen müssen bei der Flucht die Hauptlast tragen. Sie müssen sich um die Kinder, um Lebensmittel, um Unterbringung kümmern. Dazu kommt die Last, dass die Männer im Krieg zurückbleiben müssen. Das ist unvorstellbar und unerträglich. Diese Frauen brauchen unsere volle Unterstützung. Krieg ist eben nie ein Mittel der Konfliktlösung.

Budke: Ist vielleicht eine steile These, aber fast alle Kriege werden von Männern begonnen. Siehe Putin. Ich glaube, mit mehr Frauen in der Politik wäre ein wenig mehr Frieden auf der Welt.

Sie beide hatten sich entschieden, in die Politik zu gehen. Warum machen das so wenige Frauen? Im Landtag sitzen nur 28 Frauen, aber 60 Männer.

Budke: Es gibt immer noch die verbreitete Tradition, dass Männer das schon immer gemacht haben. Oft finden Sitzungen in kommunalen Parlamenten in den Abendstunden statt. Das ist für Frauen unattraktiv, die sich immer noch stärker um Kinder und Familie kümmern. Das muss aufgebrochen werden.

„Geteilte Verantwortung ist noch nicht der Normalfall“

Tack: Es gibt immer noch das traditionelle Rollenbild. Frauen fühlen durch die Kinder zwangsläufig eine andere Verantwortung in der Betreuung und Erziehung als Männer. Viele junge Männer in meinem Umfeld sehen das völlig anders. Da gibt es selbstverständlich völlige Gleichberechtigung. Aber die geteilte Verantwortung ist leider noch nicht der Normalfall.

Ex-Linken-Politikerin Anita Tack. Quelle: Detlev Scheerbarth

Warum ist der Frauentag in Brandenburg nicht - wie in Berlin - ein gesetzlicher Feiertag? Die Linke wollte das, die rot-schwarz-grüne Koalition nicht. Was haben Sie dagegen, Frau Budke?

Budke: Momentan sind wir in Brandenburg nicht in der Situation, über neue Feiertage nachzudenken. Aber ja, wenn wir diese schaffen wollen, könnte der Frauentag dazu gehören.

Tack: Ich bedauere das. Brandenburg hätte gemeinsam mit Berlin ein Zeichen für mehr Gleichberechtigung und Chancengleichheit in der gemeinsamen Region setzen können. Diese Chance wurde durch die Regierungskoalition verpasst. Da haben mir die jungen Frauen gefehlt, die stärker aufbegehren.

„Frauen werden immer noch auf ihr Äußeres reduziert“

Haben es Frauen heute leichter in der Politik, sich durchzusetzen als früher?

Tack: Ich glaube nicht. Entscheidend war immer: Man muss Mehrheiten für seine politischen Ziele finden. Und um die muss jede Frau kämpfen, stärker als Männer das müssen. Es gibt zwar einen solidarischen Effekt unter Frauen, allerdings nicht immer.

Budke: Ich habe die Hoffnung, dass die kleinen Kämpfe irgendwann mal aufhören. Ich habe zum Beispiel einmal eine Rede im Landtag gehalten und danach auf mein Handy geschaut. Doch nicht der Inhalt wurde kommentiert. Stattdessen schrieben mir Männer anerkennend: Was hast Du für ein hübsches Kleid an! Frauen werden immer noch auf ihr Äußeres reduziert. Das passiert aber Männern mit Sicherheit so nicht.

Tack: Das kenne ich auch. Deshalb sollten jetzt die jungen Frauen entschlossen und mit festem Willen für ihre Rechte und für Veränderung kämpfen. Ich halte es nach wie vor mit Clara Zetkin.

„Wir wollen keinen 100 Prozent Frauenanteil“

Budke: Männer fühlen sich schnell angegriffen, dabei ist der Gegensatz gar nicht so groß. Wir wollen keinen 100 Prozent Frauenanteil. Es sollen nur genauso viele Frauen wie Männer in den Parlamenten und Aufsichtsräten sitzen. Ich verstehe oft die Angst nicht.

Tack: Weil Männer ihr traditionelles Rollenbild verlieren.

Budke: Aber sie gewinnen ja auch ganz viel ...

Tack: … na diese Überzeugung muss aber noch wachsen. Das ist noch ein weiter Weg.

Von Igor Göldner