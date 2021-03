Potsdam

Zum Internationalen Frauentag hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den Frauen für ihre Leistungen in der Corona-Pandemie gedankt. Sie tragen die Hauptlast in der Krise und haben in den vergangenen Monaten Großartiges geleistet, wie er am Sonntag in einer Mitteilung betonte.

Am Dienstag beschäftige sich das Kabinett mit dem 3. Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm für das Land von 2020 bis 2025, kündigte Woidke an. Dabei gehe es um die Chancengleichheit für Frauen und Männer, Mädchen und Jungen in allen gesellschaftlichen Bereichen und Politikfeldern. So solle der Frauenanteil in Entscheidungs- und Führungspositionen erhöht werden.

Nonnemacher: Gleichberechtigung sollte endlich Selbstverständlichkeit sein

Es gebe noch sehr viel zu tun, sagte Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Frauen arbeiten überwiegend in systemrelevanten, aber schlechter bezahlten Berufen. Zudem würden viele den Haushalt und Homeschooling bewältigen. Gleichberechtigung sollte endlich eine Selbstverständlichkeit sein, betonte sie.

Die diesjährige Brandenburger Frauenwoche steht unter dem Motto „Superheldinnen am Limit“. Mehr als 50 Veranstaltungen sind landesweit bis 10. Dezember angekündigt.

