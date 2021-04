Freibäder in Brandenburg planen baldigen Saisonstart

Potsdam

Die zurückliegende Saison bedeutete wegen der Corona-Pandemie für Brandenburgs Freibäder herbe Verluste an Besuchern und damit auch an Einnahmen. Auf die bevorstehende Saison blicken die Betreiber verhalten optimistisch. „Die Saisonvorbereitungen laufen seit März. Wir gehen mit Optimismus in die neue Saison“, sagt etwa Stefan Schulz, Sprecher der Stadtwerke Potsdam. Die Stadt betreibt zwei Strandbäder und bereitet sich auf eine Öffnung zum 1. Mai vor.

Mit knapp 66 000 Badegästen verzeichneten die Strandbäder 2020 einen Besucherrückgang um 33,4 Prozent gegenüber 2019. „Das liegt an der um einen Monat späteren Öffnung, dem zu kühlen Wetter und den Pandemie-Beschränkungen“, erklärt Schulz. Im Freibad Kiebitzberge in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) gab es aus ähnlichen Gründen gegenüber 2019 einen Besucherrückgang von fast 39 Prozent. Die Geschäftsführung strebt dort den 1. Juni als Eröffnungsdatum an. Ein Hygienekonzept liege vor und habe sich 2020 bewährt.

Von dpa