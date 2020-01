Freie Schulen: Land schuldet bald 70 Millionen Euro für Lehrergehälter

Potsdam

In der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen freien Schulen und der Brandenburger Landesregierung um die Höhe von Lehrergehältern droht sich der Streitwert deutlich zu erhöhen. Bisher verlangen die Schulen vom Land 40 Millionen Euro für eine bessere Bezahlung der Pädagogen – bislang ohne Erfolg. Einige man sich nicht vor Beginn des Schuljahrs 2020/21, werde die Streitsumme auf 70 Millionen Euro ansteigen, sagte der Vertreter der Arbeitsgemeinschaft freie Schulen, Tilo Steinbach, der MAZ. Die Schulen müssten die zusätzlichen 30 Millionen Euro für die Bezahlung der Lehrkräfte im Schuljahr 2020/21 einplanen. „Da kommt der Druck her“, sagt Steinbach.

Hintergrund des Konfliktes ist ein Gehaltsgefälle zwischen staatlichen und privaten Schulen. Erfahrene Lehrer erhielten an staatlichen Schulen bis zu 700 Euro im Monat mehr als in Schulen in freier Trägerschaft, sagt Steinbach. Das ist schon lange so, konkret aber habe die Einführung einer neuen, zusätzlichen Erfahrungsstufe bei der Berechnung von Lehrerbezügen die Schieflage verschlimmert, argumentieren die Kläger. Denn diese Neuerung wurde nicht auf Privatschulen übertragen. Dagegen klagen die Schulen, weil sie de facto noch weiter hinter die Bezahlung an staatlichen Schulen zurück fallen.

Das Verfahren liegt in Form einer Musterklage bei Gericht in Frankfurt (Oder) – deren Ergebnis würde dann auf die anderen klagenden Schulen übertragen. Geklagt hatte eine Waldorfschule.

Existenzbedrohliche Schieflage für kleine Schulen

Gerade kleinere Einrichtungen seien durch das Gehaltsgefälle „in ihrer Existenz bedroht“, sagt Tilo Steinbach, denn sie fänden kaum noch neue Lehrer. Selbst idealistische Lehrer seien bei Gehaltsunterschieden von Hunderten Euro mittlerweile geneigt, ins sichere Beamtenverhältnis an staatlichen Schulen zu wechseln.

Mit dem Koalitionswechsel in Potsdam hat sich die Situation nach Einschätzung des Schulverbands allerdings grundlegend verändert. Im Koalitionsvertrag von SPD, CDU und Grünen sind spürbare Verbesserungen für die Freien angekündigt. So soll laut dem Regierungsprogramm „Einvernehmen über die kalkulatorischen Grundlagen der künftig erforderlichen Finanzierung hergestellt werden“ – übersetzt heißt das: Man will den Streit ums Geld beilegen. Auch soll die Wartefrist zwischen Eröffnung einer freien Schule und der Zahlung staatlicher Zuschüsse von derzeit drei auf zwei Jahre verkürzt werden – das bedeutet bares Geld für die neuen Schulen, die ihre ersten Betriebsjahre frei finanzieren müssen. Freie-Schulen-Lobbyist Steinbach sieht denn auch eine „Aufbruchstimmung“. Ein Gespräch mit den Koalitionsparteien habe im Januar stattgefunden.

Gespräche sollen Lösung bringen

Grünen-Fraktionschefin Petra Budke sagte auf Nachfrage, sie gehe davon aus, dass die versprochene Verkürzung der Wartefrist auf Staatsgeld bei Schulneugründungen noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden kann. Länger werde die Koalition vermutlich brauchen, um mit den freien Schulen einen „guten Kompromiss“ zu den Lehrergehältern zu finden. Die erforderlichen rund 20 Millionen Euro jährlich im Haushalt für 2021 unterzubringen, werde „eher schwierig“, sagte Budke, deren Partei maßgeblich die freien Schulen unterstützt. Die aktuelle Haushaltsplanung lasse „nicht alle Wünsche zu“, so Budke.

In den Gesprächen habe sich aber gezeigt, dass die freien Schulen bei einer einvernehmlichen Lösung bereit wären, ihre Klagen zurückzuziehen. Budke, die selbst Lehrerin ist, sagte zu, sich für eine „möglichst schnelle und gute Regelung“ einzusetzen.

Das SPD-geführte Bildungsministerium teilte auf Anfrage mit, fürs Frühjahr seien erste Gespräche mit den Interessenverbänden der freien Schulen geplant. Zu rot-roten Zeiten hatte Ministerin Britta Ernst ( SPD) wenig Neigung gezeigt, auf die Freien zuzugehen.

177 Schulen im Land befinden sich in freier Trägerschaft, 33.000 Schüler besuchen die Einrichtungen – von kleinen Dorfschulen, die Elterninitiativen entspringen bis zu kirchlichen Gymnasien. Die evangelische Landeskirche ist der größte Träger.

Von Ulrich Wangemann