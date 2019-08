Potsdam

Die Freien Wähler in Brandenburg haben nach der Nicht-Einladung zu einer RBB-„Elefantenrunde“ der Spitzenkandidaten zur Landtagswahl deinen juristischen Erfolg errungen. Das Verwaltungsgericht Berlin gab nach Angaben von Freien-Wähler-Chef Péter Vida in einer Eilentscheidung seiner Klage gegen den RBB statt.

Das Verwaltungsgericht sieht demnach die Chancengleichheit der Freien Wähler verletzt. Der RBB habe kein „nachvollziehbares journalistisches Konzept bei der Auswahl der Diskussionsteilnehmer“ vorgelegt, zitierte Vida das Gericht. Der öffentlich-rechtliche Sender wurde verpflichtet, unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu über die Zusammensetzung der Livesendung „ Wahlarena“ am 20. August (20.15 Uhr) zu entscheiden.

In den Umfragen bei vier Prozent

Die Freien Wähler fühlen sich ausgegrenzt und gegenüber den anderen Parteien benachteiligt, deren Spitzenkandidaten zu der Runde eingeladen wurde. Dabei handelt es sich um SPD, AfD, CDU, Linke, Grüne und FDP. Der rbb begründete die Entscheidung damit, dass die Spitzenkandidaten der Parteien eingeladen wurden, „die vor der Wahl nach stabilen Umfragewerten die besten Chancen haben, die Fünf-Prozent-Hürde zu überwinden und in den Brandenburger Landtag einzuziehen". Dazu gehörten die Freien Wähler nicht.

In der aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der MAZ kommen die Freien Wähler auf vier Prozent. Péter Vida hat außerdem die Chance, im Wahlkreis Bernau ein Direktmandat zu erringen. Das würde den Freien Wählern den Einzug in den Landtag ermöglichen, auch wenn sie unter fünf Prozent bleiben, dann allerdings nur als Gruppe und nicht in Fraktionsstärke.

Beim MAZ-Talk der Spitzenkandidaten am Montag waren alle sieben Spitzenkandidaten eingeladen worden, auch Freie-Wähler-Chef Vida.

Lesen Sie dazu auch:

Von Igor Göldner