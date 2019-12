Freie Wähler: Auch Beiträge für erstmalige Straßenerschließung abschaffen

Potsdam

Nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge drängen die Freien Wähler in Brandenburg auch auf die Entlastung der Bürger von den sogenannten Erschließungsbeiträgen. Diese werden für die Grundstückeigentümer fällig, wenn vor ihrer Haustür eine Straße neu angelegt wird.

Nach den Vorstellungen der Freien Wähler soll jede Gemeinde zunächst eine „bauliche Historie“ ihrer gemeindlichen Straßen bis zurück in das Jahr 1919 vornehmen. In einem Antrag der Oppositionsfraktion für die Landtagssitzung in der kommenden Woche wird die Landesregierung aufgefordert, eine entsprechende Anweisung per Runderlass vorzunehmen. Damit sollen rechtliche Unsicherheiten über die Einstufung von Straßen beseitigt werden, ob es sich um einen Ausbau oder die erstmalige Herstellung einer Straße handelt.

Straßenausbaubeiträge waren Anfang 2019 abgeschafft worden

Es gebe viele Anlieger von oftmals seit Jahrzehnten bestehenden Sandstraßen, die auf eine Herstellung nach heutigen Standards warten würden, so der Fraktionschef der Freien Wähler, Peter Vida. Diese würden von der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nicht profitieren. Regelmäßig würden Bauämter der Gemeinden auf die bloße Betrachtung der Straße als „Sandpiste“ abstellen und die geplante Maßnahme als Erschließung einstufen, das sei eine falsche Herangehensweise.

In der vorigen Wahlperiode waren die umstrittenen Straßenausbaubeiträge rückwirkend zum 1. Januar 2019 abgeschafft worden, die Anwohner von Grundstücken und Häusern zahlen mussten. Die Kosten dafür werden mit jährlich 31 Millionen Euro angegeben. Zuvor gab es eine Volksinitiative der Freien Wähler, die rund 108.000 Unterschriften für die Abschaffung sammelten und vom Landtag angenommen wurde.

„ Kenia “-Koalition lehnt Abschaffung ab

SPD, CDU und Grüne lehnen eine Übernahme der Erschließungsbeiträge durch das Land ab. Die Kosten werden auf 17 Millionen Euro im Jahr geschätzt. Freie-Wähler-Fraktionschef Vida schloss eine erneute Volksinitiative nicht aus.

Von Igor Göldner