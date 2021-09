Potsdam

In Brandenburg soll der Ausbau der Windenergie gestoppt und künftig stärker auf Photovoltaik und neue Gas- und Dampf-Kraftwerke gesetzt werden. Das fordern die Freien Wähler im Landtag in ihrem neuen „Energiekonzept 2040“, das am Dienstag präsentiert wurde.

In dem Papier wird von einem Zuwachs des Energiebedarfs bis 2040 in der Region Brandenburg-Berlin um rund zehn Prozent ausgegangen. Um die Versorgungssicherheit nach dem Kohleausstieg sicherzustellen, soll der Ausbau der Photovoltaik auf 10.000 Megawatt (derzeit 4700) verdoppelt werden. Solaranlagen sollen künftig auch auf Flächen ehemaliger Tagebaue in der Lausitz errichtet werden, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden.

Keine neuen Windräder

Der bisherige Ausbau der Windkraft soll nach dem Konzept gestoppt werden. Die Freien Wähler lehnen die Aufstellung neuer Windräder ab. Die bisherige Windkraft-Leistung von 8000 Megawatt soll – anders als es die rot-schwarz-grüne Landesregierung plant – nicht erhöht werden.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hatte kürzlich den massiven Ausbau der Windkraft angekündigt. Er will die neue Energiestrategie der Landesregierung dem Kabinett im Februar zur Abstimmung vorlegen, wie er kürzlich ankündigte.

Die Freien Wähler schlagen vor, neue Gas- und Dampf-Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung zu bauen. Außerdem soll es mehr Wärmespeicher geben und der Ausbau der Wasserkraft von jetzt fünf auf 10 Megawatt umgesetzt werden. Biogas soll flexibler eingespeist werden. Die Investitionskosten schätzen die Freien Wähler auf 4,6 Milliarden Euro – für Brandenburg und Berlin.

Kritik von Linken und Grünen

Die Linken-Fraktion sprach sich dagegen für einen Ausbau der Erneuerbaren Energien ein. „Dafür brauchen wir aber mehr Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürger“, betonte Fraktionschef Sebastian Walter in einer ersten Reaktion.

Die Grünen im Landtag kritisierten die Pläne der Freien Wähler. Die Windkraft sei einer der wichtigsten und günstigsten Energieträger, sagte der Grünen-Abgeordnete Clemens Rostock. „Wir können nicht auf einen Ausbau verzichten, zumal neue Anlagen mehr Strom als alte Anlagen produzieren.“

Von Igor Göldner