Potsdam

In ihrem Kampf gegen den Ausbau von Windkraftanlagen in Brandenburg haben die Freien Wähler davor gewarnt, die kommunalen Parlamente auszubremsen und den Artenschutz zu ignorieren. „Wir fordern nur die Einhaltung von Recht und Gesetz“, sagte der Abgeordnete Philipp Zeschmann am Mittwoch im Landtag. Als ein „krasses Beispiel“ nannte er den geplanten Windpark „Mittelheide“ auf dem Gebiet der ostbrandenburgischen Stadt Müncheberg (Märkisch-Oderland).

Dort sollen südlich des Maxsees 12 neue Windräder (5,6 Megawatt, 200-240 Meter hoch) in unmittelbarer Nähe zu einem Schutzgebiet mit geschützten Vogelarten errichtet werden. Rund 2000 Kraniche würden zwischen Schlafplatz am Maxsee und den Fressplätzen auf den Feldern bei Schönfelde mitten durch das Windeignungsgebiet fliegen müssen. Zeschmann sagte: „Hier drohen Umwelt- und Naturschutzbelange unter die Räder zu kommen.“

Überdies seien die Stadtverordneten mehrheitlich gegen das Projekt und hätten dies schon dreimal in Abstimmungen kund getan, wie Manfred André anmerkte, der eine Bürgerinitiative vor Ort gegen den Windpark vertritt. Dennoch werde von Seiten der Stadtverwaltung weiter mit den Investoren verhandelt, meist hinter verschlossenen Türen. Die Freien Wähler fordern ein transparentes Genehmigungsverfahren, das derzeit läuft.

Ausbauziel des Landes sind 10,6 Gigawatt Gesamtleistung

Brandenburg gibt es landesweit rund 3900 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 7500 Megawatt. Ziel der rot-schwarz-grünen Koalition ist eine Leistung von 10500 Megawatt bis 2030. Der Ausbau der Windkraft hat sich nach dem Einbruch 2018/2019 erholt. Im vergangenen Jahr wurden 70 neue D Anlagen mit einer Leistung von 256 Megawatt genehmigt. Gleichzeitig fielen aber Altanlagen der ersten Generation mit einer Leistung von 33 Megawatt weg. Sie wurden zurückgebaut, weil sie aus der Förderung über das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) gefallen sind. Um das Ziel zu erreichen, ist ein jährlicher Nettozubau von gut 300 Megawatt nötig.

Von Igor Göldner