Potsdam

Die Brandenburger Hotel- und Gastrobranche drängt auf eine rasche Öffnung ihrer Angebote sowohl für Genesene, Geimpfte und negativ Getestete. „Viele von uns sind am Ende ihrer Kräfte – finanziell, physisch und psychisch“, sagte Olaf Schöpe, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Brandenburg am Montag.

Hotels und Gaststätten drohten in dem nunmehr seit sechs Monaten andauernden Lockdown zu zerbrechen; die wirtschaftliche Existenz der märkischen Tourismuslandschaft stehe auf dem Spiel, warnte Schöpe. „Die Lage ist katastrophal“, sagte er. „Ein Teil der Betriebe steht nach eigener Einschätzung mit dem Rücken an der Wand.“

„Eintrittskarte“ für 48 Stunden

Der Verband legte einen Fünf-Punkte-Plan vor. Unter anderem fordert der Verband neben der Öffnung von Hotels und Gaststätten für die oben genannten Gruppen.

Im Rahmen einer Teststrategie soll es für negativ Getestete „Eintrittskarten“ in Cafés und Restaurants für die Dauer von 48 Stunden geben. Alle digitalen Mittel der Kontaktnachverfolgung müssten ausgeschöpft werden. Zur Entlastung der Branche solle die Mehrwertsteuer dauerhaft und nicht nur vorübergehend gesenkt werden.

Redmann (CDU): „Zeit für Perspektiven“

Zuvor hatte sich bereits CDU-Fraktionschef Jan Redmann dafür ausgesprochen, Öffnungsschritte vorzubereiten. Die dritte Welle werde gerade Stück für Stück gebrochen und gemeinsam mit dem Impffortschritt werde dafür die Voraussetzung geschaffen. „Es ist wieder Zeit für Perspektiven. Das nächste Etappenziel rückt in Sichtweite: Es kann nun die Wiedereröffnung von Biergärten, Theatern, Konzerten oder Kinos vorbereitet werden“, sagte er.

Lesen Sie:Verwirrung um Freiheit für Geimpfte in Potsdam

Auch der kontaktfreie Sport in Hallen sowie Kontaktsport im Freien müssten bald wieder möglich sein – und zwar gleichermaßen für negativ Getestete wie für vollständig Geimpfte. „Für diese Öffnungen müssen wir jetzt alle Vorbereitungen treffen und die Eindämmungsverordnung entsprechend anpassen“, so Redmann.

Corona-Kabinett befasst sich mit Verordnung

Das Corona-Kabinett des Bundes will sich nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag mit bundesweit einheitlichen Regeln für vollständig Geimpfte und von Covid-19 Genesene befassen. Er werde einen Entwurf einbringen, so Spahn. Wenn man diesen Entwurf nun in der Bundesregierung schnell abstimmen könne, könnten die neuen Regeln sicherlich auch in dieser oder in den nächsten ein, zwei Wochen umgesetzt werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Etwa beim Öffnen des Einzelhandels und der Außengastronomie sowie bei der Einreise könnten alle drei Gruppen in der Perspektive gleichgestellt werden, sagte Spahn. Der Minister wiederholte seine Ankündigung, dass die Priorisierung beim Impfen spätestens im Juni aufgehoben werden könne. Wichtig sei aber: „Das heißt nicht, dass dann alle im Juni sofort geimpft werden können.“

Es werde weiterhin eine gewisse Wartezeit geben, weil man nur soviel impfen könne, wie auch Impfstoff vorhanden sei. „Aber es wird dann flexibler, pragmatischer noch geimpft werden können.“ Bis dahin sei aber die Priorisierung wichtig. Sie habe Menschenleben geschützt, da zuerst die besonders Verwundbaren geimpft worden seien.

Öffnungsplan vom März sieht Öffnung von Biergärten vor

In Brandenburg sind negativ Getestete und vollständig Geimpfte laut Corona-Verordnung bereits gleichgestellt, was das Einkaufen oder den Friseurbesuch erleichtern soll. Eine Öffnung der Gastronomie steht derzeit nicht in der Verordnung. Allerdings hatten sich Bund und Länder hatten im März auf Öffnungsperspektiven in fünf Schritten verständigt. Der vierte Öffnungsschritt, der Außengastronomie, Theater und Sport umfasst, könnte demnach erfolgen, wenn sich die 7-Tage-Inzidenz nach dem dritten Öffnungsschritt (Einzelhandel, Museen, Außensport) in dem Land oder der Region 14 Tage lang nicht verschlechtert hat.

Bei einer stabilen oder sinkenden 7-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen/100.000 Einwohner wären demnach vorgesehen: eine Öffnung der Außengastronomie mit Terminbuchung. Die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos für Besucherinnen und Besucher mit tagesaktuellem negativem Schnell- oder Selbsttest sowie kontaktfreier Sport Innen und Kontaktsport im Freien mit negativem Schnell- oder Selbsttest. Diese Angebote müssten folglich auch Genesenen und Geimpften zur Verfügung stehen. Die landesweite Inzidenz lag am Montag in Brandenburg bei 105,2. Vergangenen Donnerstag lag sie noch bei 121,5.

SPD-Chefin Esken will keine Öffnung

Innerhalb der SPD gibt es aber Debatten, wie viele Freiheiten man Geimpften zurückgeben soll. Die Co-Vorsitzende Saskia Esken sprach sich am Montag dagegen aus, Gaststätten und Hotels für sie zu öffnen. Zwar sollten für diese Menschen Kontaktbeschränkungen oder nächtliche Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden, aber „deswegen werden wir nicht die Gaststätten und Hotels für einzelne Menschen öffnen“, sagte Esken am Montag in der der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv.

„Es ist beschämend, dass die SPD-Co-Vorsitzende massive Grundrechtseinschränkungen wider besseres Wissen aufrechterhalten und die Wirtschaft im künstlichen Dauerkoma halten will“, kritisierte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Stephan Thomae. Da von vollständig Geimpften und Genesenen nur minimale Infektionsrisiken ausgingen, sollten diese Zugang zu Sportstätten, Hotels und Innengastronomie erhalten. Gleiches sollte für Getestete gelten.

Esken verwies hingegen mit Blick auf die Öffnungen von Gaststätten und Hotels auf den Stufenplan der Bundesnotbremse, in dem Öffnungsschritte an entsprechende Inzidenzen gekoppelt sind: „Da haben wir vereinbart, dass Gaststätten öffnen können im Außenbereich, aber in eben in vorsichtigen Stufen, um zu sehen was passiert.“ Esken betonte aber: „Die Genesenen und Geimpften sollen alle Rechte haben, die auch frisch Getestete haben. Also wenn sie einen Laden betreten möchten, wo eigentlich ein Test verlangt wird, dann sollten sie als Geimpfter nicht noch einen Test machen müssen.“

Von Torsten Gellner