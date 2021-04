Potsdam

Wer sich in Russland mit dem Corona-Impfstoff „Sputnik V“ impfen lässt, bekommt in Brandenburg mehr Freiheiten. Das bestätigte das Gesundheitsministerium in Potsdam auf Anfrage der MAZ.

„Die Corona-Eindämmungsverordnung spezifiziert nicht, wo man sich gegen Covid-19 hat impfen lassen“, sagte Gabriel Hesse, Sprecher des brandenburgischen Gesundheitsministeriums. Entscheidend sei, dass eine entsprechende Dokumentation über die Coronaimpfung vorliege.

Impftourismus angelaufen

„Sobald nachgewiesen werden kann, dass man vollständig gegen die Krankheit Covid-19 geimpft ist, können Geimpfte ab dem 15. Tag nach der letzten Impfung ohne negativen Schnelltest diejenigen Angebote in Anspruch nehmen, die bisher nur mit einem negativen Testergebnis genutzt werden können“, erklärte Hesse. Dies soll in Brandenburg etwa für körpernahe Dienstleistungen gelten.

Der russische Coronaimpfstoff „Sputnik V“ ist in der EU nicht zugelassen und wird mit Ausnahme von Ungarn in keinem EU-Mitgliedsstaat verimpft. Die Frage, ob Menschen, die bereits mit zwei Dosen „Sputnik V“ geimpft wurden, in Deutschland mehr Freiheiten bekommen können, ist dennoch seit Mitte April virulent geworden – der norwegische Reiseveranstalter World Visitor hat nach grünem Licht der russischen Regierung seine sogenannten Impfreisen aufgenommen und will wöchentlich rund 50 impfwillige Europäer nach Moskau zur „Spritztour“ schicken.

Die erste Reisegruppe bestand aus deutschen Impftouristen. Der stolze Preis für die Doppeldosis „Sputnik V“ samt Hin- und Rückflüge im dreiwöchigen Abstand für beide Impfungen inklusive Hotelübernachtungen mit Frühstück: 1999 Euro.

Ein deutscher Teilnehmer der ersten Impf-Reise am 16. April nach Moskau. Quelle: Christian Thiele

Impfreisen grundsätzlich nicht illegal

Kritik an den Impfreisen kommt aus der Brandenburger Politik. Der gesundheitspolitische Sprecher der brandenburgischen SPD-Fraktion, Daniel Keller, bezeichnet die per Gesetz nicht verbotenen Impfreisen als „unethisch“. „Es kann nicht sein, dass sich Menschen mit viel Geld aus der Impfreihenfolge heraus kaufen“, so Keller. Zuerst müssten die vulnerablen Gesellschaftsgruppen geschützt werden. Hinzu komme, dass Impfreisende bereits durch ihre unnötige Reisetätigkeit in der Pandemie sich und andere Menschen gefährden würden.

Dass Menschen, die mit „Sputnik V“ gegen Corona immunisiert wurden, in Brandenburg zusammen mit anderen vollständig Geimpften Erleichterungen im Alltag bekommen, hält Keller indes für richtig. „Es muss eine Möglichkeit geben, Coronaimpfstoffe als wirksam anzuerkennen, auch wenn sie in der EU nicht oder noch nicht verimpft werden“, forderte der SPD-Politiker.

Der gesundheitspolitische Sprecher der brandenburgischen SPD-Fraktion Daniel Keller, hält Impfreisen für „unethisch“. Quelle: Bernd Gartenschläger

EU-Zulassung für „Sputnik V“ unwahrscheinlich

Dazu sollte es eine Liste von Präparaten geben, die grundsätzlich EU-weit als gegen Covid-19 wirksam anerkannt werden. Keller verwies in diesem Zusammenhang auch auf das laufende Prüfungsverfahren von „Sputnik V“ durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA.

Die untersucht seit Anfang März die Wirksamkeit des russischen Coronaimpfstoffs. Dass die EMA das Vakzin für die EU freigibt, ist allerdings unwahrscheinlich geworden. So haben Wissenschaftler Auffälligkeiten in den russischen Daten zu „Sputnik V“ entdeckt. Verschiedene Details deuteten darauf hin, dass es bei den Tests zu Manipulationen gekommen sein könnte. Die EMA hatte zuvor bereits von Unregelmäßigkeiten bei den klinischen Studienergebnissen gesprochen.

Von Jérôme Lombard